¿Cómo conseguir una mayor eficiencia energética en la vivienda según Reiteman? Comunicae

miércoles, 28 de julio de 2021, 11:02 h (CET) El pasado 1 de junio entró en vigor la nueva factura de la luz en España que implica un significativo incremento en los tramos horarios que más se consume. Todo ello, en parte, consecuencia de la gran ola de frío que se ha sufrido el pasado invierno y que hizo que el consumo de electricidad y gas se disparasen. Según Facua, este mes de junio la factura de la luz ya es la más cara de la historia Aunque por su parte el Gobierno acaba de anunciar una medida para bajar el IVA de la luz desde el 21% hasta el 10% durante 6 meses, y así contrarrestar la subida de la electricidad, esto no parece ser la solución cuando las cuotas de la electricidad están en sus máximos históricos.

De esta forma, Reiteman Madrid, empresa de reformas integrales, considera que los consumidores a parte de tener en cuenta los tramos más económicos para poner la lavadora, planchar o activar el friegaplatos, hay otras medidas importantes en la vivienda que ayudarán a disminuir la factura de la luz a corto, medio y largo plazo.

Reemplazar los electrodomésticos por versiones más eficientes

Las viviendas que tienen más de 15 años pueden beneficiarse de una nueva nevera, horno o lavadora más eficientes. Por su parte, los sistemas de calefacción que tienen más de 15 o 20 años son ineficientes según los estándares actuales. Y debido a todos los desarrollos recientes en la industria del aire acondicionado, los sistemas de enfriamiento de más de una década son candidatos para reemplazar. Incluso algunos de los sistemas centrales de aire acondicionado y calefacción más baratos del mercado son más eficientes que los modelos de gama alta instalados hace más de 15 años, recalca Reiteman.

Instalar un termostato programable

Un termostato programable mejora la eficiencia de calefacción y refrigeración al permitir que los propietarios configuren sus sistemas de control de clima para que puedan alcanzar la temperatura óptima a un coste mínimo.

Instalar nuevas puertas y ventanas

Cambiar las ventanas por otras que incluyan cierres herméticos de doble cristal, podrá hacer ahorrar hasta un 30% en la energía del hogar.

Los modelos de ventanas más nuevos hacen un trabajo mucho mejor para mantener la temperatura interior regulada porque no dejan escapar el aire frío o caliente.

Las ventanas con marcos de madera o marcos revestidos de madera ofrecen el mejor valor cuando se trata de aislamiento aunque son más caros que los modelos de vinilo o aluminio. Pero ten en cuenta que este incremento de desembolso económico a la larga hará ahorrar en la factura de la luz y del gas.

Aprovechar la luz natural

Uno de los factores más importantes para ahorrar en la factura de la luz es la iluminación. Si se piensa en hacer una reforma, no dudes en conseguir la mayor iluminación natural posible, con ventanas más grandes, abriendo los espacios o utilizando separadores de ambiente de cristal. Esto hará que se pueda ahorrar un buen pico no sólo en la factura de la luz, también en calefacción gracias a la entrada del calor solar.

Y en el caso de la iluminación artificial, utiliza bombillas de luz LED que son mucho más eficientes.

La eficiencia energética de una vivienda, a parte de aumentar el ahorro, es clave para aumentar su valor y optar por subvenciones y planes para rehabilitar su estructura. De esta forma, tal y como señala Reiteman Madrid, las viviendas en pro de la eficiencia energética podrán obtener subvenciones de entre 35% hasta el 100%.

Reiteman Madrid es una empresa de reformas integrales que trabaja en toda la Comunidad de Madrid ofreciendo el servicio más completo de principio a fin gracias a su departamento de arquitectura y diseño de interiores garantizando a sus clientes el cuidado más atento y la mayor comodidad.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.