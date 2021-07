Wondershare UniConverter 13.0 trae más actualizaciones para Edición, Conversión y Compresión de Video Comunicae

miércoles, 28 de julio de 2021, 08:07 h (CET) UniConverter 13.0 cuenta con importantes actualizaciones en el convertidor y el compresor de video, y más formas de simplificar la edición de video con Smart Trimmer, subtítulos automáticos Wondershare Technology ha anunciado recientemente el Wondershare UniConverter 13.0. La nueva versión trae una nueva interfaz de usuario que la hace más amigable, mejora la aceleración de la GPU para aumentar la velocidad de conversión en un 200%, y comprime el video con mejor calidad. Además, presenta nuevas herramientas avanzadas de edición de video: Recorte inteligente y Subtitulado automático para ahorrar tiempo en la producción de video.

"UniConverter 13.0 está repleto de funciones que ayudan a los usuarios a hacer más cosas. Ahora pueden convertir o comprimir videos más rápido y con mejor calidad", dijo Allen Dai, Director de Producto de Wondershare UniConverter. "Creemos que a nuestros clientes les va a encantar editar sus videos con nuestra función de recorte inteligente y también disfrutarán creando subtítulos con la herramienta de subtítulos automáticos".

Estas son las nuevas características principales incluidas en Wondershare UniConverter 13.0:

Interfaz intuitiva La interfaz rediseñada hace que UniConverter 13.0 sea más fácil de usar, y los usuarios pueden encontrar rápidamente sus funciones preferidas en "Favoritos".

Convertidor de video mejorado UniConverter 13.0 es compatible con más tipos de aceleración de GPU y mejora la velocidad de conversión por lotes en un 200%, ahorrando tiempo valioso.

Calidad de video comprimida mejorada Los usuarios pueden obtener rápidamente videos comprimidos más pequeños y de mejor calidad utilizando el compresor de video mejorado con tasa de bits variable.

Recorte inteligente Una herramienta para editar rápidamente las secciones silenciosas mediante el análisis inteligente del volumen del video, ayudando a los usuarios a ahorrar horas de edición.

Editor automático de subtítulos Con la función de generación automática de subtítulos, no hay necesidad de transcripciones manuales y mantiene los errores al mínimo.

Reproductor de video 8K integrado El reproductor de video integrado admite archivos multimedia de hasta 8K de resolución, por lo que los usuarios ya no necesitan programas de terceros para ver videos.

Wondershare UniConverter es un completo conjunto de herramientas de conversión de vídeo (conversión, edición, grabación de pantalla) con una sencilla interfaz de usuario. Es fácil de aprender, rentable y permite a los usuarios trabajar más rápido. Comprime los archivos a tamaños más manejables, los convierte a más de 1000 formatos y permite una fácil edición, todo con un solo software.

Precio y compatibilidad

Wondershare UniConverter 13.0 es la caja de herramientas de conversión de video todo en uno disponible para macOS y Windows. El plan anual es de 39,95 dólares/año y los usuarios pueden optar alternativamente por un plan perpetuo de 79,95 dólares.

Para obtener las últimas noticias y actualizaciones de Wondershare UniConverter, visitar la página Wondershare UniConverter sitio web oficial o seguirles en YouTube, Facebook, y Twitter.

Acerca de Wondershare

Fundada en 2003, Wondershare es líder mundial en el desarrollo de software y pionera en el campo de la creatividad digital. Su tecnología es potente, y las soluciones que ofrecen son sencillas y cómodas. Por eso, millones de personas en más de 150 países de todo el mundo confían en ellos. Ayudan a sus usuarios a perseguir sus pasiones para que, juntos, puedan construir un mundo más creativo.

www.wondershare.es

