Eliminación de bolsas de los ojos con ácido hialurónico en ABB Medicina Estética

martes, 27 de julio de 2021, 11:00 h (CET)

Con el paso del tiempo, suelen aparecer bolsas debajo de los ojos, una muestra de envejecimiento que se produce cuando los tejidos que sostienen al párpado se debilitan y con ello, la grasa natural del ojo se va cayendo. La aparición de estas bolsas no es sinónimo de enfermedad, pero a nivel estético, puede resultar un poco incómodo para las personas que las padecen, por ello se aplican técnicas que permiten conseguir la eliminación de bolsas de los ojos con ácido hialurónico.

Cada día crece el número de personas que se preocupan por mejorar su apariencia estética. Afortunadamente, la ciencia y la cosmética han evolucionado, ofreciendo tratamientos efectivos e indoloros para mejorar el aspecto del rostro. Pero, para asegurar que el resultado sea el deseado, se debe confiar en profesionales capacitados y con experiencia en el sector como los de ABB Medicina Estética, grandes referentes en la zona de Madrid.

¿Cómo eliminar las bolsas de los ojos con ácido hialurónico? El rostro es la carta de presentación de cualquier persona pero, con el paso de los años, o por factores genéticos, la piel se va deteriorando apareciendo pequeñas bolsas debajo de los ojos.

Existen tratamientos estéticos muy efectivos como la mesoterapia, que usa el poder del ácido hialurónico para frenar el rastro del envejecimiento, ayudando a mantener la piel hidratada y oxigenada, evitando así la aparición de las molestas bolsas en los ojos.

Especialistas en medicina estética en la zona de Madrid: ABB Medicina Estética Centros de salud como ABB Medicina Estética, la clínica del doctor Antonio Barrio Omeñaca, se caracterizan por brindarle a los pacientes los mejores tratamientos estéticos personalizados y no invasivos que ayudan a recuperar la luminosidad y el tono del rostro dándole esa apariencia joven, natural y fresca que necesitan.

Para combatir la aparición de las bolsas en los ojos, el equipo de profesionales de este centro de estética aplica tratamientos de mesoterapia, un tratamiento que consiste en inyectar pequeñas dosis de aminoácidos, cocktail de vitaminas y ácido hialurónico no reticulado en el área del párpado para regenerar los tejidos e hidratar la zona que ha perdido elasticidad con el paso del tiempo.

Los resultados de este procedimiento se prolongan de ocho a dieciocho meses, dependiendo del tipo de piel. En algunos casos, las bolsas son tan profundas que no desaparecen del todo, pero sí hay una mejora considerable en la disminución de la hinchazón.

Antes de la aplicación de cualquier tratamiento estético, el paciente recibirá de ABB Medicina Estética una valoración clínica previa donde los especialistas evaluarán al paciente, realizarán un estudio fotográfico y biométrico y aportarán sus recomendaciones clínicas según las condiciones de cada caso. Para contactar con el equipo de especialistas de esta clínica, los usuarios pueden ingresar a su página web o acudir presencialmente a su sede física ubicada en C/ Levante 10, Madrid.

Eliminar la flacidez localizada debajo de los párpados y la mirada cansada que aparece con el paso del tiempo es posible gracias a tratamientos estéticos y al trabajo profesional de expertos como los de ABB Medicina Estética, que se preocupan por devolverle al paciente el rostro joven que desea y brindarle las técnicas estéticas personalizadas que necesita.

