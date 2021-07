¿En qué consiste la mentoría grupal en Mindfulness de 3ª Generación del Dr. Agustí Guisasola? Emprendedores de Hoy

martes, 27 de julio de 2021

El Mindfulness de Última Generación consiste en llevar la atención plena a su máxima expresión. Es decir, implica darse cuenta de lo que se va viviendo en el momento presente sin etiquetas, sin juicios, sin pensamientos ni imágenes mentales distractoras. El Mindfulness puede considerarse una filosofía de vida y en los últimos años se ha convertido en una práctica que ha adquirido un gran auge.

Pretende hacer de la contemplación una forma de vida y es la única manera de obtener resultados sostenidos en el tiempo. El Dr. Agustí Guisasola ofrece una mentoría grupal en septiembre de 2021 en Mindfulness de Última Generación, orientada a practicantes de meditación e instructores de programas tradicionales de la atención plena.

Aplicar el Mindfulness de Última Generación en la vida cotidiana Según el prestigioso Dr. Agustí Guisasola, el Mindfulness de Última Generación consigue un estado pleno de atención centrada en el Ser (dimensión contemplativa del ser humano) y no en la mente analítica, típica de los modelos de Mindfulness estandarizados (MBSR, MBCT y otros). El auténtico Mindfulness permite vivir la plenitud del presente, dejando a un lado todo pensamiento o juicio sobre lo que va ocurriendo. Esto es imposible de lograr con un Mindfulness tradicional, ya que hasta que no se logra parar el pensamiento a voluntad, es imposible vivir la experiencia directa de forma sostenida. Estamos hablando de la conciencia o mente sin pensamientos (sin conceptos, sin palabras, sin imágenes).

Para lograr este objetivo (la vacuidad: la pura conciencia sin abstracciones mentales/conceptos) es imprescindible practicar la meditación a diario, además de una serie de técnicas que permiten aprender a neutralizar los pensamientos y las imágenes mentales en pocas semanas.

El Mindfulness de Última Generación pretende hacer de la contemplación un estilo de vida. No solamente busca combatir el estrés o reducir la ansiedad, sino que su misión se basa en transformar vidas.

La mentoría grupal en Mindfulness de Última Generación que ofrece Agustí Guisasola está dirigida a personas que ya tienen algún conocimiento previo de Mindfulness, a través de algún curso estándar de ocho semanas y practican la meditación formal a diario. Su público objetivo son instructores de programas tradicionales (MBSR, MSC, MBCT, MBPM y similares).

Una experiencia personal llevó a Agustí a adquirir una nueva manera de vivir En el blog de su página web, el Dr. Agustí Guisasola, relata a detalle una experiencia vivida en el año 1999 y cómo la misma influyó de manera determinante en la forma en la cual vive su vida desde hace unos años. Se trata de una experiencia real de tipo trascendente, la cual denomina como Samadhi, que implica un estado de conciencia no dualista en el que la conciencia del sujeto que experimenta se vuelve una con el objeto que observa. Mi primera experiencia de no-dualidad – Agustí Guisasola.

Agustí considera que esta experiencia fue una vivencia no-dual de la realidad hasta la fusión, donde el sujeto, lo conocido, el contexto de la naturaleza y el proceso de conocimiento sin interrupciones, fueron experimentados como una única realidad, a la que él llama experiencia de totalidad o de no-dualidad.

Lo ocurrido dejó en el profesional una huella tan importante que cambió el rumbo de su vida, se dio cuenta de que dejó de pensar por voluntad propia y que puede permanecer en un estado mental de no pensamiento, un estado de presencia donde es muy consciente de todo lo que sucede, pero sin comentario mental alguno. De llegar a este Estado de Presencia Ontológico es de lo que tratará la Mentoría Grupal Internacional en Mindfulness Contemplativo (de Última Generación) que impartirá el Dr. Guisasola en septiembre, en la modalidad online, para todos los meditadores Mindfulness de habla hispana.

