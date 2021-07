ADEL subvencionará 33 proyectos para otros tantos ayuntamientos emprendedores de la Sierra Norte Comunicae

martes, 27 de julio de 2021, 17:12 h (CET) La presidenta del Grupo de Acción Local, María Jesús Merino, ha firmado hoy los contratos con estos 33 municipios emprendedores que significarán la ejecución de proyectos, muchos de ellos relacionados con la eficiencia energética en pequeños pueblos de la Sierra Norte, que atraerán a la comarca una inversión global de más de medio millón de euros La presidenta de ADEL Sierra Norte, María Jesús Merino, y el consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, han firmado esta mañana, en Jadraque, contratos con 33 ayuntamientos de la Sierra Norte de Guadalajara, en la emblemática Casa de la Cultura de Jadraque.

Los contratos pertenecen a la tercera convocatoria destinada a entidades públicas que la junta directiva de ADEL aprobó, en el marco del programa 2014-2020, para incentivar la creación, mejora y ampliación de infraestructuras en las zonas rurales de la comarca de la Sierra Norte de Guadalajara. Los proyectos presentados debían ser no productivos, es decir, promovidos por Ayuntamientos, ejecutarse en la zona de aplicación de la estrategia de desarrollo local de ADEL y adecuarse a la misma. Muchas de las inversiones que se van a sufragar se van a destinar a energías renovables y ahorro energético.

La convocatoria está dotada con 400.000€, y los proyectos presentados pueden recibir hasta el 80% de la inversión, con un importe máximo de 20.000€ por iniciativa, IVA incluido, lo que significa que, finalmente la inversión en la comarca va a superar los 500.000 euros, “con lo que esto implica también para las empresas de construcción y autónomos locales”, destacaba esta mañana María Jesús Merino, presidenta de ADEL Sierra Norte.

Así, entre los proyectos cuyos contratos se han firmado hoy se incluyen la mejora de la eficiencia energética de edificios, la ampliación de zonas de esparcimiento como los parques infantiles de Gascueña de Bornova o Hijes; o el impulso a servicios necesarios para fijar la población u orientados al atractivo turístico, como el centro de interpretación de Arbancón, entre otros, todos con el denominador común de beneficiar a los ciudadanos y visitantes a estas pequeñas localidades de la Sierra Norte de Guadalajara.

La Junta de Comunidades, gestora de los fondos europeos para el desarrollo rural, apuesta por el enfoque LEADER, que cede la iniciativa de planificación a las comunidades locales de cada territorio rural que, organizadas en Grupos de Acción Local (asociaciones público-privadas de funcionamiento asambleario), elaboran y ejecutan una estrategia de desarrollo para dicho territorio aprovechando esos recursos.

Esta mañana lo destacaban tanto el propio consejero, José Luis Martínez Arroyo, como María Jesús Merino. “El Gobierno de Castilla-La Mancha aboga por que los fondos de desarrollo rural que se gestionan a través del enfoque LEADER se dirijan prioritariamente a los municipios más pequeños, donde más riesgo de despoblación hay, donde más necesidad hay de afrontar el reto demográfico”. En este sentido, Arroyo ha destacado el papel fundamental que realizan los 29 grupos de desarrollo rural englobados en la Red Castellano Manchega de Desarrollo Rural (Recamder), que va a ser el primer interlocutor de la administración regional en la realización del nuevo Programa de Desarrollo Rural que regirá el periodo de 2023 a 2027, siendo la forma “de dar cabida a la sociedad civil”. El consejero, hoy en Jadraque, ha destacado el papel que para la comarca desempeña ADEL Sierra Norte desde su fundación en 1994.

Por su parte, Merino ha ensalzado el compromiso del Gobierno regional con el medio rural, en una región que ya cuenta con la Ley de Medidas Económicas, Sociales y Tributarias frente a la Despoblación y para el Desarrollo del Medio Rural en Castilla-La Mancha, “que como bien he podido comprobar en diferentes foros de toda España, es un referente nacional para afrontar el reto demográfico”. Perfecta conocedora de su texto en su calidad de portavoz de la comisión de Despoblación de las Cortes de Castilla-La Mancha, Merino ha recordado que la Ley incluye “aspectos fundamentales para garantizar que quien quiera quedarse a vivir en el pueblo y desarrollar proyecto personal o profesional lo pueda hacer”.

La presidenta de ADEL se ha congratulado, además, de la vuelta de los trenes a la Sierra Norte de Guadalajara, anunciada, precisamente en Jadraque hace unos días por representantes de RENFE. “La combinación de comunicaciones e inversiones es la principal herramienta para luchar contra la despoblación”, ha señalado.

Y por último, Merino ha recordado a los munícipes presentes que ADEL Sierra Norte, siguiendo la metodología LEADER, va a comenzar a gestionar fondos correspondientes a dos anualidades del siguiente periodo de actuación (2021-2027) ya en la última parte de este año, “gracias una vez más, al esfuerzo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha”.

Así, ADEL Sierra Norte recibirá el adelanto de dos anualidades de fondos, por importe de 1.5 millones de euros, dinero que podrá poner a disposición de los emprendedores, ya este año, de manera prácticamente consecutiva a los que ha gestionado en el periodo que se cierra ahora (2016-2020). Esta medida evita el indeseado, pero habitual, periodo de carencia de dos años, entre el cierre de un programa y el inicio de otro, dándole continuidad a la labor del GAL.

