DEKRA incorpora la realidad virtual en sus servicios de formación

martes, 27 de julio de 2021, 14:55 h (CET) Con la actual crisis sanitaria que ha traído la COVID 19, la necesidad de transformación digital en el ámbito empresarial se ha acelerado, demandando soluciones formativas a distancia y de calidad para sus empleados. Además, gracias al crecimiento y asentamiento en el uso de videojuegos y nuevas tecnologías en todas las franjas de edad, ha permitido que la utilización de equipos de realidad virtual sea actualmente asequible, factible y aceptado en el sector profesional La formación a través de entornos visuales interactivos, supone un claro beneficio en el entorno didáctico. Los principales beneficios para los alumnos y empresas que participan en este tipo de formaciones son:

- Aumento en la retención del conocimiento. Con el uso de esta tecnología, los alumnos aumentan sus niveles de atención y mejoran sus evaluaciones posteriores.

- Aprendizaje interactivo y experiencial que aumenta el nivel de motivación e involucración. Es una experiencia inmersiva, donde el alumno puede explorar y participar. Esto hace que las formaciones sean más divertidas y llevaderas para los alumnos.

- Posibilidad de practicar situaciones peligrosas en un entorno completamente seguro. La posibilidad de saber actuar en situaciones de riesgo, imposibles de recrear en la vida real en un ambiente seguro, da al alumno la tranquilidad de poder evaluar, comunicarse y reaccionar eficazmente ante un peligro real.

- Posibilidad de un registro del rendimiento más completo. Mayor acceso y precisión de los datos que se obtienen al utilizar un sistema informático.

- Posibilidad de recrear condiciones completamente aleatorias más semejantes a la vida real. Este tipo de escenarios permite un aprendizaje más ajustado a la realidad, donde no es posible saber qué o cuándo suceden las cosas.

DEKRA ofrece un catálogo formativo disponible en varias modalidades: presencial o aula virtual. Los cursos que actualmente DEKRA ofrece con tecnología de realidad virtual son:

- Prevención de Riesgos en planta

- Trabajos en altura

- Puente grúa

- Plataforma elevadora

- Reanimación cardiopulmonar (RCP)

- Recurso preventivo en altura

- Espacios confinados

- Seguridad en construcción

- EPI´s

- Riesgos Logísticos

- Detección de Riesgos en Planta

- Loto (Consignación de máquinas)

- Riesgos Eléctricos

- Extinción de incendios

DEKRA como empresa multinacional centrada en seguridad, tiene el objetivo de desarrollar e implementar soluciones formativas e innovadoras que permitan la capacitación de los alumnos en entornos seguros y saludables.

Para más información no dude en contactar con el equipo de DEKRA Training: o en el +34.689254655

Se puede visitar también su página web para acceder al catálogo completo de cursos

Sobre DEKRA

DEKRA está operando en el campo de la seguridad desde hace más de 90 años. Fundada en 1925 en Berlín como DEutscher KRAftfahrzeug-Überwachungs-Verein e.V., es hoy en día una de las organizaciones de expertos líderes en el mundo. DEKRA SE es una subsidiaria de DEKRA e.V. y gestiona el negocio operativo del Grupo. En 2020, DEKRA generó ventas preliminares por un total de 3.200 millones de euros. Actualmente, la empresa emplea a más de 43.000 personas en aproximadamente 60 países de los seis continentes. Ofrece servicios de expertos cualificados e independientes que trabajan por la seguridad en la carretera, en el trabajo y en el hogar. Estos servicios van desde inspección de vehículos y tasaciones periciales hasta servicios de reclamaciones, inspecciones industriales y de edificación, consultoría en seguridad, ensayos y certificación de productos y sistemas, así como cursos de formación y trabajo temporal. La visión para el centenario de la empresa en 2025 es que DEKRA será el socio global para un mundo seguro.

