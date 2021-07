Fundación Mahou San Miguel firma una alianza con Cruz Roja para reforzar su programa de orientación laboral Comunicae

martes, 27 de julio de 2021, 15:03 h (CET) Destinará 300.000 euros a favorecer el acceso al empleo de personas en situación vulnerable, mediante orientación profesional y la creación de contenidos para sus canales digitales Fundación Mahou San Miguel y Cruz Roja han suscrito un acuerdo de colaboración de ámbito nacional para favorecer la inclusión laboral y la formación de personas en situación de vulnerabilidad que buscan empleo. A través del Servicio Multicanal on line de información orientación y asesoramiento CRE-e, que facilita la empleabilidad de personas, ambas entidades pretenden motivar, acompañar y fortalecer a todos aquellos que están en búsqueda de trabajo y, así, ofrecerles una mayor seguridad y confianza para superar las barreras que dificultan el acceso al mercado laboral.

En el marco de este acuerdo, Fundación Mahou San Miguel realizará una aportación de 300.000 euros destinados a la formación, orientación y a la creación de contenidos específicos en ámbitos como la hostelería, el turismo y la logística para su uso en redes sociales. Además, impulsará el desarrollo de competencias digitales orientadas a facilitar el acceso a la búsqueda de empleo a través de formatos on line.

Asesoramiento para crear negocios online o elaborar el mejor currículum

Desde la plataforma del servicio multicanal CRE-e se asesorará en iniciativas de autoempleo a las personas que quieran implantar negocios online o digitalizar los que ya tienen. Además, posibilitará un servicio de creación de currículums automatizado y tendrá más capacidad para responder consultas sobre orientación profesional (actualmente, recibe más de 600 diarias) ya que, con los recursos aportados por la Fundación, se va a favorecer el desarrollo de contenidos como “Conoce el mundo de…” y “Tengo una pregunta para usted”, que reforzarán el propio Servicio Multicanal.

Adicionalmente, los profesionales voluntarios de Mahou San Miguel aportarán su talento y conocimientos participando en acciones divulgativas diversas, como reportajes y entrevistas en el canal Youtube de Cruz Roja con consejos y formación, siempre orientados a mejorar habilidades y competencias.

Todas estas iniciativas se realizarán a través de distintos canales digitales y la primera de las intervenciones ha tenido lugar el pasado 10 de junio con la participación de una profesional voluntaria del área de Transformación de la compañía. Se trata de un webinar para conocer los 10 errores más frecuentes en la elaboración de un currículum y las pistas para solucionarlos.

Para Virginia Luca de Tena, directora de Fundación Mahou San Miguel, “iniciamos esta alianza como parte de nuestro compromiso con la mejora de la empleabilidad de las personas más vulnerables y, a través de ella, queremos contribuir a ofrecer recursos prácticos y útiles a todos aquellos que buscan un empleo en el mercado laboral actual. En Cruz Roja Española encontramos un aliado de confianza y con amplia experiencia para lograr buenos resultados y poder llegar a diferentes colectivos”.

Según Maika Sánchez, directora del área de Empleo de Cruz Roja, “esta alianza permite reforzar nuestros contenidos de orientación laboral más demandados y poder llegar a más personas que necesitan información y asesoramiento concreto, claro y preciso para tomar decisiones, conociendo de primera mano con empresas el mundo laboral a través de medios tecnológicos”.

Con esta unión, la Fundación continúa alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030 y contribuye directamente con el ODS 8 Trabajo Decente y Crecimiento Económico, ODS10 Reducción de las Desigualdades y ODS17 Alianzas para lograr objetivos.

