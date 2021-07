El Grupo Piérola desembarca en La Rioja con la Bodega- Hotel FyA de Navarrete Comunicae

martes, 27 de julio de 2021, 14:08 h (CET) La inauguración ha contado con la presencia de la Presidenta de la Comunidad Autónoma de La Rioja, Concha Andreu, así como con representantes de los sectores económicos, sociales e informativos de la comunidad y País Vasco El acto ha tenido lugar el jueves 22 de julio y los asistentes han podido conocer de primera mano el proyecto de Bodega-Hotel FyA: un concepto vinculado a la tierra, no sólo por la elaboración de vinos de pago, sino también por su compromiso con la tradición, la cultura, y la sostenibilidad con su apuesta por las energías renovables; y expresado a través de la arquitectura innovadora e integradora.

“El viaje es un emprendimiento; emprender es un viaje”. Así ha comenzado Carlos Bujanda Fernández de Piérola la narración de este proyecto que “comienza para alcanzar un sueño, pero sabiendo que lo verdaderamente importante es el camino”. Tras agradecer el compromiso de todo su equipo y el apoyo de su familia, ha invitado a los presentes a brindar por este proyecto y para que todos podamos disfrutarlo.

Por su parte la presidenta de la Comunidad Autónoma de La Rioja, Concha Andreu, ha agradecido la oportunidad que esta inauguración ha permitido: la ocasión de disfrutar y “de compartirnos”. Ha destacado la importancia de construir esta bodega en La Rioja y ha augurado un futuro muy interesante del que todas las bodegas, desde las más pequeñas a las más grandes, deben formar parte.

Apuesta por La Rioja del Grupo Piérola

Tras la consolidación de Bodegas Piérola en Moreda (Álava) y su expansión por otras denominaciones de origen, Carlos Bujanda Fernández de Piérola inaugura su nuevo proyecto: la Bodega-Hotel FyA que apuesta decididamente por un nuevo modelo de bodega y hotel que aúna la elaboración de vinos de gran calidad, comprometidos con la tierra sobre la que se asienta, con el enoturismo, la cultura y la sostenibilidad. Todo ello desde la autenticidad y el respeto a una tierra, su cultura y sus tradiciones.

Desde este enclave, Bodega Hotel FyA elaborará una propuesta enológica diferenciada, centrada en la elaboración de vinos de finca, recuperando variedades singulares - como la maturana tinta de Navarrete, una especie local, y modelos de vinificación novedosos alejados de las categorizaciones clásicas de Rioja, como por ejemplo la crianza en tinajas de barro en el vino más icónico de la bodega, que aportan la micro-oxigenación que necesita el vino para su estabilización y manteniendo la frescura frutal. De esta manera se obtienen vinos que expresan el carácter de la zona, pensando en el disfrute del consumidor y buscando un equilibrio entre la complejidad de los vinos y la frescura natural.

El edificio de la bodega, de estética vanguardista y singular, destaca entre el espacio rural rodeado de viñas por su moderna configuración arquitectónica y se funde mediante su estética cromática con el entorno gracias a la gama de cuatro tonos integrados en su fachada: marrón-teja por los tonos arcillo-ferrosos propios de Rioja Alta; ocre clásico de la tierra arcillosa-calcárea de Rioja Alavesa y el marrón oscuro más habitual de Rioja Oriental. Tres tonos tierra que se combinan con el granate característico de los vinos de Rioja.

Excelencia enoturística: alojamiento entre viñedos y sostenibilidad

El proyecto se complementa con una oferta enoturística de primer nivel, con un hotel de 4 estrellas que cuenta con 29 habitaciones con vistas al viñedo, totalmente equipadas, con diseño acogedor. En sus instalaciones cuenta con azotea con vistas panorámicas, gimnasio, spa, cafetería y un restaurante que hace honor a la gastronomía riojana, donde maridar los vinos de la bodega con los productos de la zona.

La propuesta enoturística se complementa con diferentes actividades relacionadas con el viñedo y el medioambiente. Porque otro de los elementos diferenciales de Bodegas FyA es la sostenibilidad, al disponer, integrado con el paisaje de viñedo, un huerto solar, que permite obtener energía fotovoltaica para abastecer la práctica totalidad de la demanda energética de la bodega.

Arraigo y cultura: Alfarería de Navarrete

El compromiso con la tierra no solo se expresa a través del viñedo y la utilización de variedades propias de Navarrete, sino que la bodega cuenta con el Museo de la Cerámica: un espacio centrado en la tradición alfarera de la zona que alberga más de 850 piezas de cerámica recogidas y documentadas por Enrique Martínez Glera (Doctor en Historia y uno de los mayores expertos en el campo de la cerámica antigua), entre los años 1978 y 2001. Desde el museo se programarán exposiciones temporales que harán de este museo un referente dentro de la artesanía alfarera. Así mismo el Hotel-Bodegas FyA cuenta con recursos interpretativos que permitirán que el visitante descubra, de una manera inmersiva y diferente, la cultura del vino de rioja, creando una experiencia única e inolvidable para el visitante.

Grupo Piérola

La Bodega-Hotel FyA by Carlos Bujanda forma parte del Grupo Piérola, con exitosos antecedentes en el sector del enoturismo.

Bodegas Fernández de Piérola, en Moreda (Rioja Alavesa), lleva ofreciendo visitas guiadas a sus instalaciones relacionadas con el mundo enoturístico desde su apertura en el año 1996, además de disponer de comedor/restaurante para unas 60 personas. Destaca por ser la primera bodega a nivel estatal en incorporar un aerogenerador en régimen de autoconsumo, que abastece de energía renovable a la bodega.

Bodegas Traslascuestas, en Valcavado de Roa (Ribera del Duero), cuenta desde su creación en el año 2009, con unas instalaciones enoturísticas que incluyen hotel de 3 estrellas (10 habitaciones dobles, incluyendo una para personas con movilidad reducida), zona de spa/fitness, comedor/restaurante para 100 personas y wine-bar, lagar histórico, etc. Además, el edificio es ecoeficiente y respetuoso con el entorno, con un modelo energético basado en la geotermia.

Bodegas Cyatho, situada en la localidad de La Seca, corazón originario de la D.O.P. Rueda destaca por unas condiciones de suelos pedregosos, clima continental, y la variedad verdejo, otorgan grandes vinos afrutados y con volumen.

Grupo Piérola afianza su apuesta enoturística con Bodega-Hotel FyA con este nuevo complejo que ya es posible visitar y disfrutar en La Rioja.

