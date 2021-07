Según Carpintería Metálica Villanueva las rejas de seguridad ofrecen la protección necesaria para el hogar Comunicae

martes, 27 de julio de 2021, 13:51 h (CET) Instaladas en puertas y ventanas, evitan que se pueda acceder al interior de las casas, además de disuadir, ahuyentar y evitar intentos de robo En Carpintería Metálica Villanueva les proponen la instalación de rejas de seguridad tanto en las puertas como en las ventanas, un sistema que no solamente evita el allanamiento de morada, sino que disuade a posibles amigos de lo ajeno ya que la seguridad en el hogar es un aspecto primordial para todos. Contar con sistemas que eviten que les puedan entrar a robar, proporcionará la sensación de protección que se necesita para estar tranquilos en los hogares.

Aunque las rejas de seguridad no sean un elemento decorativo, sino que lo son de necesidad, no tienen porqué ser ni antiestéticas ni tienen porqué parecer un añadido a la fachada. Hoy en día se puede encontrar en el mercado una gran gama de modelos y acabados que cumplen perfectamente con las funciones estéticas y funcionales.

En el mercado hay diferentes tipos de rejas de seguridad, que pueden ser instaladas tanto en ventanas como en puertas, para resguardar los posibles puntos por los que los ladrones podrían acceder.

• Las rejas instaladas fijas. Son las rejas convencionales, que se instalan en las ventanas, ya sea atornilladas o integradas dentro de la obra (lo que les da mayor seguridad)

• Las rejas removibles. Si lo que se necesita es instalar una reja en un lugar de paso, este tipo de rejas son las más adecuadas, ya que se pueden quitar y poner de forma sencilla, adaptándose a las medidas de las ventanas o puertas.

• Las rejillas o rejas decorativas. Por sus características, son las más empleadas para la protección de puertas y ventanas en comercios o locales comerciales, ya que su estética proporciona a los negocios la imagen deseada.

• Las rejas plegables. Son las más que proporcionan al usuario la libertad de ponerlas y quitarlas según sus necesidades, puesto que se pueden desinstalar por el mismo usuario, que las puede guardar y volver a colocar cada vez que este lo desee.

Normalmente las rejas de seguridad se instalan en zonas de los hogares o establecimientos que son de fácil acceso o bien en construcciones aisladas de zonas habitadas. Ventanas a pie de calle, puertas principales, accesos a sótanos, en casas unifamiliares, chalets o en comunidades donde no se pueda controlar el acceso de las personas.

Los materiales más usados para la fabricación de las rejas son el aluminio, el hierro forjado y el acero, todos ellos muy resistentes y duraderos, que ofrecen la seguridad que se busca a la hora de proteger los hogares.

En Carpintería Metálica Villanueva son distribuidores de rejas de alta seguridad en aluminio, que permiten integrar los elementos al mismo color que las persianas o carpinterías. Las rejas de alta seguridad están formadas por secciones laterales, perfiles de aluminio rectangulares de acero galvanizado reforzado internamente. Las barras están fijadas con una cerradura especial con caja de tipo llave para mayor comodidad a la hora de poder quitarlas cuando no se requiera su uso.

