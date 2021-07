Grupo LABS: El primer NFT resort del mundo ha recaudado con éxito $3.650.000 - La subasta en vivo es el 26 de julio Comunicae

martes, 27 de julio de 2021, 12:52 h (CET) Acercando las operaciones directas de disfrute e inversión en resorts a los inversores cotidianos El grupo LABS, una plataforma de inversión inmobiliaria blockchain de extremo a extremo, ha recaudado con éxito $3.650.000 para el resort Kunang Kunang. Kunang Kunang Glamping Resort es el primer proyecto del mundo, propiedad de la comunidad y fraccionalizado en tokens no fungibles (NFTs) de tiempo compartido de recompensa (Rewarding Timeshare -RTS-), transformando el modo en que los inversores desarrollan su cartera diversificada, con acceso a diversos activos, bajos costes de transacción y la capacidad de comerciar 24/7.

Una inminente subasta proporcionará 1095 RTS-NFTs, hallándose cada día del año natural representado por 3 RTS-NFTs. Las partes interesadas podrán comprar RTS-NFTs con menores barreras de entrada y abundantes beneficios.

Fraccionalizando el resort Kunang Kunang, el grupo LABS pone a disposición de todo el mundo la inversión en hoteles y complejos. Según palabras de Yuen Wong, CEO del grupo LABS:

“LABS es un ecosistema de inversión inmobiliaria digitalizado e impulsado por blockchain. De este modo hacemos que la inversión inmobiliaria sea accesible a los inversores cotidianos. Hemos podido acercar los negocios directamente a los inversores cotidianos, eliminando a los intermediarios para aportar valor adicional. Además, LABS ha facilitado la inversión inmobiliaria transfronteriza y ha llevado a cabo toda la diligencia debida para nuestros inversores.”

La subasta RTS-NFT

La subasta recientemente renovada del proyecto Kunang Kunang comenzará a partir del 26 de julio de 2021. Los postores pueden participar a través de dos métodos: la subasta o una compra inmediata.

La subasta durará 6 días y comenzará el 26 de julio a la 1 p. m. UTC. Los postores interesados podrán hacer ofertas por los RTS-NFTs que deseen en Refinable Marketplace, donde se hallarán disponibles 365 RTS-NFTs a un precio inicial de $3333 USDT.

730 RTS-NFTs quedarán reservados para compra inmediata a partir del 26 de julio a la 1 p. m. UTC a un precio inicial de $3999 USDT. No obstante, los precios estacionales podrían variar, ya que los RTS-NFTs de julio a septiembre están fijados en $4333 USDT, mientras que los RTS-NFTs que caen en días especiales están fijados en $4666 USDT. Para mayor información sobre el proyecto, visitar aquí.

Beneficios y recompensas RTS-NFT

Los propietarios de RTS-NFT tienen derecho a diversos beneficios. Esto incluye 30 años de derechos de estancia, libertad para canjear, negociar y más. Adicionalmente, los primeros 100 postores pueden ganar un descuento de 200 USDT por lanzar cualquier oferta primera en la subasta RTS-NFT.

Todos los titulares de RTS-NFT también recibirán un paquete especial de privilegios para titulares de NFT durante su estancia en el complejo en su fecha RTS-NFT respectiva, incluyendo:

Transporte en limusina hasta el complejo de Kunang Kunang

Regalos de bienvenida en la habitación

Set desayuno para dos

50 % de descuento en cualquier consumición en las instalaciones

20 % de descuento en cualquier consumición fuera de las instalaciones (p. ej. excursión, visitas locales) Próximos proyectos y plan de desarrollo

El complejo de Kunang Kunang se halla en fase de preparación para su inauguración en febrero. El grupo LABS seguirá además avanzando con planes para ampliar su negocio inmobiliario con más complejos a escala global, lo cual incluye planes futuros en Tailandia, Camboya, Indonesia y Japón. Con la determinación de extender su éxito a escala global, el grupo LABS será un espectáculo a contemplar en los años venideros.

Acerca del grupo LABS

LABS es un ecosistema de inversión inmobiliaria digitalizado, impulsado por blockchain y la comunidad. El ecosistema, cuyo objetivo es redefinir el sector de la inversión inmobiliaria, incluye una plataforma de comercio y de crowdfunding, una plataforma de préstamo garantizado, así como soluciones de recompensa NFT en resorts y hoteles. Haciendo uso de la plataforma LABS, los desarrolladores pueden fácilmente tokenizar y fraccionalizar sus bienes inmuebles para venderlos o comerciar con ellos.

