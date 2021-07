Santiago 2021. El Patrón de España Josefa Romo, Valladolid Lectores

@DiarioSigloXXI

martes, 27 de julio de 2021, 13:18 h (CET) 25 de julio, es la Fiesta de Santiago el Mayor, que fue declarado Patrón de España por el papa por Urbano VIII en el siglo XVII. Celebran su onomástica, ese día, los que se llaman Santiago, Tiago, Jaime, Jacobo. Por desgracia, este año también cae en pandemia.



El Apóstol Santiago fue uno de los tres más cercanos a Jesucristo, su amigo íntimo, junto con su hermano Juan y San Pedro; además, se reconsideraba “hermano del Señor”, título de parentesco. Era hijo de Salomé, que acompañó a la Virgen al pie de la Cruz. Estuvo presente en la Transfiguración del Señor en el Tabor y en Getsemaní. Santiago fue mártir, el primero entre los Apóstoles: “el rey Herodes hizo pasar a cuchillo a Santiago, hermano de Juan”.

Cuenta la Tradición que predicó en España y que se le apareció la Virgen en carne mortal sobre una columna a las orillas del Ebro en Zaragoza (bilocación mística). Esa visita de la Virgen, le infundió fuerzas al Santo para continuar su labor evangelizadora en estas tierras agraces que, tras la visita mariana, se abrieron a la Buena Nueva de Jesucristo, resucitado de entre los muertos. Por eso, a España se la considera “Tierra de María” ( San Juan Pablo II). Cuenta, el otrora ministro Jorge Fernández Díaz, que Benedicto XVI le comentó: “El diablo sabe los servicios prestados por España a la Iglesia de Cristo, conoce la misión de España, la evangelización de América por España, el papel de España durante la Contrarreforma, la persecución religiosa de los años treinta... El diablo ataca más a los mejores y por eso ataca especialmente a España y la quiere destruir. No lo conseguirá”.

La devoción al Apóstol data del año 813, cuando se descubrió el supuesto sepulcro de Santiago en Galicia. Con el tiempo, dio lugar al famoso “Camino de Santiago”, una tradición extendida por Europa y que ha hecho de Santiago de Compostela un centro muy importante de peregrinaciones a nivel mundial. En 1122, el papa Calixto II estableció el Año Santo Compostelano, que se celebra cuando el 25 de julio cae en domingo. Cada Año Santo o Xacobeo se puede ganar indulgencia plenaria visitando la catedral de Santiago, confesando, comulgando y ofreciendo una oración por el Papa.

En estos momentos que vivimos, a mí se me ocurre pedirle, al Apóstol, el fin de la pandemia y el bienestar de todos los españoles; sobre todo, le pido por los niños, que se respete su vida, su familia y educación en los valores positivos de la verdad, el bien y la belleza.

