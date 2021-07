'Motu proprio' del Papa Francisco, finiquito del sacrificio

Veo asombrado y apesadumbrado el “Motu Proprio” del Papa Francisco, ¿Sabe el Sumo Pontífice lo que está pasando en la Santa Iglesia Católica? A la vista del texto publicado entiendo que no o que está mal informado. Invoca al Concilio Vaticano, pero El Concilio que yo sepa, no autorizaba, por ejemplo, la comunión en la mano, norma sacrílega que contraviniendo las normas de la Santa Sede se ha establecido.

Y, ¿sabe Su Santidad como se celebra en muchos templos de la Iglesia Católica el Santo Sacrificio de la Misa? Escucho, en Misas que he asistido o transmitidas por TV, que hasta los obispos, al menos muchos, dicen: Vamos a celebrar la Eucaristía. Y Yo pregunto: ¿Y el Sacrificio, dónde está? Si no hay Sacrificio tampoco hay Eucaristía. Es increíble que un simple fiel tenga que recordar, que la Santa Misa es el Sacrificio incruento del Calvario, es la Muerte y Resurrección de Cristo, que está Vivo y Presente después de la Consagración, sí Vivo y presente en la Divina Eucaristía, por que un muerto no puede dar Vida.

No hay doctrina y la mayoría de los fieles que asisten, en la Consagración el Magisterio establece que el fiel, salvo que este impedido, estará de rodillas adorando a Cristo Presente, pero en muchos lugares no hay reclinatorios para que se arrodille el fiel e inclusive sacerdotes que dicen que permanezcan de pie. Y el dar la comunión a los fieles eso ya es demasiado, parece que dan galletas.

No puedo juzgar al Papa y todos los días rezo por él y por los sacerdotes. Insisto en que creo que el Papa está mal informado, porque sino ese “Motu Proprio” es el fin del Sacrificio de Cristo. Tremendo pero cierto.