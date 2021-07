ALTERNATIC instala en Cuevas del Cañart conexión a internet Comunicae

martes, 27 de julio de 2021, 11:03 h (CET) El municipio, a pesar de contar con dos antenas instaladas en el municipio, no disponía de conexión efectiva y fiable a internet, ya que ninguna de las dos está en funcionamiento El municipio turolense de Cuevas del Cañart ya dispone de internet en las calles de su localidad gracias a la empresa alcañizana ALTERNATIC.

ALTERNATIC, empresa de energía y telecomunicaciones, tras conocer los problemas de los habitantes de la población para tener conexión fiable y de buena calidad, tanto de cobertura móvil como de internet, propuso al consistorio la instalación de una red de conexión alta velocidad, además de varios puntos de zona wifi para conseguir de esta forma, solucionar los problemas de incomunicación que llevan arrastrando desde hace ya tiempo.

De hecho, a finales de junio desde el mismo municipio se convocó una manifestación a la que acudieron la gran mayoría de los vecinos, para reclamar la puesta en marcha de la última antena instalada, paralizada por no contar con los permisos necesarios que nunca han acabado de llegar. En la manifestación se reclamó la lentitud de los trámites y el estancamiento de los mismos, cosa que provoca en los habitantes sentimientos de desamparo y olvido.

Con el fin de ayudar a Cuevas del Cañart, ALTERNATIC instaló un sistema con cobertura por toda la localidad con el que, a partir de su puesta en marcha, que ha sido inmediata, se obtiene una conexión de alta velocidad con la que poder navegar sin problemas por internet y, además, poder hacer llamadas con la aplicación móvil Whatsapp a través de wifi. De esta forma, los vecinos pueden ya estar comunicados en la mayoría de los puntos de la localidad, sin tener la necesidad de estar buscando localizaciones de cobertura.

Incluso, desde el municipio, han agradecido que se diera cobertura a una de las calles que nunca había tenido con ninguna de las compañías, en la cual hay un comercio que no podía realizar cobros con tarjetas de crédito, al no llegarles señal de internet.

La colaboración entre el consistorio y la empresa ha sido primordial para llevar a cabo este proyecto que se puesto en marcha en un corto espacio de tiempo, poniendo de manifiesto la agilidad de la compañía para afrontar este tipo de proyectos.

En su empeño por no dejar a ningún municipio, por pequeño que sea o apartado que esté, sin un buen sistema de comunicaciones, ALTERNATIC sigue trabajando bajo el compromiso de llegar a todos los rincones de la sociedad turolense, ofreciendo su servicio de telecomunicaciones de alta calidad, llegando donde las grandes compañías no llegan.

