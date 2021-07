Azcárraga Abogados, pioneros en el uso de Inteligencia Artificial en el mundo del derecho penal Comunicae

martes, 27 de julio de 2021, 08:04 h (CET) La transformación silenciosa que revoluciona la forma de trabajar en los despachos de abogados más elitistas Azcárraga Abogados no es un despacho de abogados penalistas en Madrid como uno se imaginaría en primera instancia.

El trasiego de personas de despacho en despacho, reuniones o videoconferencias con clientes, e incluso la intensa actividad de llamadas telefónicas puede ser algo de lo más habitual, no obstante, hay una pieza oculta en su engranaje que lo hace girar a un ritmo y de una forma diferente a otros bufetes de abogados de la ciudad.

Una breve mirada hacia el pasado de los despachos de abogados

El mundo del derecho ha sido históricamente un sector que ha tardado en tomar en consideración las nuevas tecnologías.

En el pasado, los abogados confiaban en tecnologías antiguas, como archivos de papel y máquinas de escribir. No tenía sentido usar ordenadores porque la ley no se podía ni debía digitalizar.

En los últimos años, tanto los abogados como la sociedad en general, han adaptado muchas tecnologías nuevas como el correo electrónico y las redes sociales. El fin siempre es que la tecnología ayude a hacer más y mejor trabajo.

Azcárraga Abogados es uno de esos despachos a la vanguardia de la tecnología, y más concretamente en el uso y aprovechamiento de la Inteligencia Artificial (IA), tanto en sus tareas más comunes y ordinarias como en el análisis de los casos penales más complejos.

Es de esperar que pronto la IA transforme de forma radical la forma en que los abogados ejercen su profesión y cambie el estilo en que sus equipos legales atienden a los clientes.

Es más, unos pocos avanzados, lo están realizando ya.

Cómo se usa la inteligencia artificial en los despachos de abogados y qué ventajas tiene

Basándose en el machine learning y en una importante base de datos de información histórica, la IA ayuda a decidir qué documentos legales son los más relevantes para una situación determinada.

Esto acaba desembocando en una ayuda extra para decidir si es probable que un juez o jurado acepte un documento o una prueba como válidos y aprovechar esa información en pro de los intereses de sus defendidos.

Ayuda en la redacción de contratos legales

Se usan asistentes de IA más para analizar aspectos relacionados con negociaciones legales o incluso en la redacción de contratos, resolución de disputas o estrategias de precios.

Si bien es cierto que inteligencia artificial se está utilizando hoy en día en varios campos legales, se realiza todavía de forma algo discreta.

Análisis complejo de datos relacionados con un caso y la probabilidad de éxito

El análisis complejo de datos, atendiendo a información sobre cómo se han defendido y tratado casos pasados, es probablemente la herramienta más poderosa en el ámbito legal.

Se convierte en una estrategia de optimización de los expedientes tratados, que conducirá a un aumento en la tasa de éxito y un mayor número de casos ganados para sus clientes.

Un caso práctico es, sin ir más lejos, Watson, la IA de IBM. Se trata de una IA que está ayudando a los abogados a ganar casos contra empresas acusadas de infracción de patentes.

Azcárraga Abogados es el ejemplo de cómo un bufete incorpora como piedra angular en su estrategia la adopción de la IA. El objetivo principal es volverse más eficiente en sus operaciones y mejorar de forma drástica la estrategia en la defensa de sus clientes.

El futuro del derecho y la Inteligencia Artificial

Aunque de forma limitada y en una etapa aún muy inmadura, la inteligencia artificial ha sido utilizada desde la década de 1980. Solo recientemente su uso se ha generalizado y se ha extendido lo suficiente como para merecer la atención generalizada del público y los medios de comunicación.

En el presente, unos pocos profesionales del derecho están utilizando la inteligencia artificial como una forma de mantenerse al día en un mercado cambiante. Los postulados darwinistas que aseveran que el que más rápido y mejor se adapta al nuevo medio es el que sobrevive, se vuelve a hacer presente una vez más en este sector.

Sin duda alguna, cualquier ventaja competitiva que pueda ofrecer la tecnología, y más concretamente la IA, será aprovechada únicamente por aquellos pocos visionarios que la sepan introducir como un elemento de mejora fundamental para una mayor eficiencia y productividad, así como para un mejor análisis de los casos de sus clientes.

'¿Llegará la IA a poder defendernos de forma autónoma sin ningún tipo de intervención humana?'

'¿Llegarán las máquinas a entender ese concepto tan humano del bien y del mal, o lo que es justo o no lo es?'

'¿Dependeremos de sus decisiones para la administración de justicia?'

'¿Será gracias a ello el mundo un mejor lugar para vivir, o por contra será mucho más inquietante e inseguro?'

