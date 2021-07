Se subasta el primer sello digital nft conmemorativo de la proclamación de la República Catalana de 2017 Comunicae

martes, 27 de julio de 2021, 07:07 h (CET) Las subastas de los activos digitales NFT (Non fungible tokens) están batiendo récords y atrayendo la atención de inversores que están apostando por la diversificación de capital en estos criptoactivos El 10 de octubre del año 2017 Carles Puigdemont, avalado por los votos del parlamento de Cataluña, proclamó la independencia del estado catalán en forma de república, que apenas duró 56 segundos, tras ser suspendida por él mismo, casi un minuto posterior a ser proclamada.

Para conmemorar dicho hito histórico se ha puesto a subasta, en el reconocido marketplace Opensea (www.opensea.io), el primer sello digital NFT, que sin lugar a dudas será codiciado por todo aquel que quiera tener entre sus posesiones más preciadas dicho activo digital. La subasta del NFT parte desde un mínimo de 3,5 ETH, al cambio unos 6600$ y podrán hacerse pujas hasta el día 13 de agosto, excepto si la puja alcanza el precio mínimo de reserva estipulado en 1000 ETH, que al cambio actual son aproximadamente 1.930.000$.

Los NFTs, una nueva forma de arte digital basada en la tecnología blockchain, para garantizar su autenticidad y propiedad, están alcanzado verdaderos precios estratosféricos. Sin ir más lejos, el pasado 10 de Marzo, la prestigiosa casa de subastas Christie’s vendió por más de 69 millones de dólares su primera obra de arte completamente digital.

Durante las elecciones al parlamento de Estados Unidos otro NFT, está vez en formato de video de apenas diez segundos de duración, en el que se mostraba al presidente Trump abatido en el suelo, fue vendido por más de seis millones de dólares.

Hace apenas unos días, una de las empresas de Gerard Piqué recibió una ronda de inversión de 532 millones de dólares de un negocio, valorado ya en más de 3.800 millones de dólares, dedicado al servicio de intercambio de cromos a través de NFTs.

No cabe duda, que ha nacido una nueva era de inversiones criptográficas a través de la blockchain, que está atrayendo a todo tipo de inversores, que en estos momentos de incertidumbre financiera, están apostando por el arte digital como un modo de diversificación de capital.

En pocos días se sabrá por cuanto logrará venderse este activo digital conmemorativo de una fecha tan significativa del nacionalismo catalán, que sin lugar a dudas, suscitará un gran interés entre todos aquellos que aman la historia reciente de Cataluña.



A continuación sigue el enlace en el marketplace Opensea donde se puede ver el sello digital conmemorativo: https://bit.ly/nftcat

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.