Wondershare Filmora V10.5 eleva la edición de video creativo a un nuevo nivel

martes, 27 de julio de 2021, 07:03 h (CET) Como empresa líder en software creativo digital, Wondershare Technology acaba de lanzar la versión 10.5 de Wondershare Filmora para Windows, marcando otro gran paso en el camino de posicionarse como el editor de vídeo más fácil e intuitivo. Las nuevas características incluyen la integración de la biblioteca de efectos de Filmstock, el complemento AI Portrait, las pegatinas AR, el reencuadre automático y los efectos de audio, que ayudan a los usuarios a crear contenidos de vídeo cautivadores con facilidad "Wondershare Filmora ha estado en constante crecimiento durante los últimos 10 años, siguiendo y satisfaciendo las diversas necesidades de los usuarios", dijo Luna Que, Directora de Producto de Wondershare Filmora. "La última versión ha integrado la Biblioteca de Efectos de Filmstock, permitiendo a los usuarios obtener los recursos más novedosos y de moda. Además, nuevas funciones como AI Portrait, AR Stickers y Auto Reframe están diseñadas para hacer la edición más divertida, eficiente y creativa."

"La edición de vídeo debe ser una aventura creativa, y Filmora tiene las herramientas para hacer este viaje más agradable para nuestros usuarios", dijo Que.

Wondershare Filmora V10.5 ha presentado las siguientes novedades:

- Integración de la biblioteca de efectos de Filmstock: obtener acceso instantáneo a más de 20.000 efectos sin salir de Filmora. Otros aspectos de la integración incluyen la recomendación de palabras clave de tendencia para la búsqueda de recursos, efectos estándar y gratuitos, y la adición de nuevos efectos compatibles con las versiones anteriores. Ahorra tiempo con recursos masivos y de tendencia disponibles para una prueba gratuita.

- Complemento de Retrato AI: una herramienta de módulo independiente que permite eliminar rápida y fácilmente los fondos de los contenidos de vídeo sin utilizar una pantalla verde o un croma. También permite a los usuarios añadir bordes, efectos de glitch, pixelado, ruido o efectos de vídeo de segmentación. Este complemento de pago requiere una suscripción adicional.

- Pegatinas de Realidad Aumentada: Pegatinas divertidas y únicas que responden al movimiento de la cara. Encuentra gatos, osos, pandas, koalas, conejitos, gafas y muchos más. Estas pegatinas AR de seguimiento facial están diseñadas para potenciar las emociones, enfatizar las reacciones y mostrar la personalidad de cada uno a través de la creación de vídeos

- Auto Reframe: los usuarios pueden recrear instantáneamente vídeos en diferentes relaciones de aspecto. La función es especialmente idónea para los influencers online, por lo que resulta útil para múltiples plataformas de medios sociales como Instagram, Facebook, Twitter o YouTube, permitiendo el ajuste manual del punto focal para conseguir la máxima coherencia con cada fotograma.

- Efectos de Audio: efectos incrustados tanto para los clips de audio como de vídeo. Las opciones incluyen el vestíbulo, la sala grande, el eco, la reverberación, el teléfono, etc.

Además de las nuevas características, Wondershare Filmora V10.5 viene con las características básicas que todo editor necesita: Resaltado automático, normalización de audio, seguimiento de movimiento, fotogramas clave, coincidencia de colores, pantalla dividida, pantalla verde, transiciones, efectos y mucho más.

La amplitud del Wondershare Filmora y sus características de fácil uso han cautivado a millones de usuarios en todo el mundo.

Compatibilidad y precios

Wondershare Filmora está disponible para Windows y Mac con un precio inicial de 51,99 dólares por la licencia anual. Es compatible con Windows 10/Windows 8.1/Windows 7/ (SO de 64 bits) y macOS v.11, macOS v.10.15, macOS v. 10.14, macOS v. 10.13 y macOS v. 10.12.

Para conocer las últimas noticias y actualizaciones de Filmora, visite el sitio web oficial https://filmora.wondershare.es/editor-de-video/, o síguenos en YouTube, Facebook, Instagram, y Twitter.

