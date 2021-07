Asesoramiento personal con Luppiter Escuela Emprendedores de Hoy

lunes, 26 de julio de 2021, 18:58 h (CET)

La mayoría de las personas no tienen claras sus ideas al momento de dar inicio a un proyecto, en especial si se trata de comenzar una empresa o emprendimiento. Para ello es necesario contar con asesoramiento personal, un servicio que ofrecen en Luppiter Escuela, donde cada persona aprende a desarrollar al máximo sus fortalezas y debilidades.

Autoevaluación para conocer las debilidades y las fortalezas Asesores como Rafael Galisteo, director y fundador de la escuela, ayudan a particulares, autónomos y empresas a tener una visión clara de cuáles son sus debilidades y fortalezas para a partir de allí sacar el máximo provecho.

Según el asesor, realizar dicho análisis es la única manera de identificar cuáles son las áreas con potencial suficiente para desarrollar en la empresa y explotar todas las virtudes que aportan los empleados y la jefatura del proyecto, para así sacarlo adelante.

Sin embargo, para poder llegar al análisis del proyecto como tal, lo primero que se debe hacer es tener una autoevaluación para identificar los pros y contras de la persona que lo lidera.

En sesiones de carácter confidencial con acompañamiento del asesor experto, el cliente podrá conocer sus fortalezas y debilidades, además de desarrollar técnicas para mejorar la gestión de sus empleados y compañeros.

Las ventajas de contar con asesoramiento personal Generalmente, aquellos que llegan a ocupar puestos directivos en las empresas, lo logran gracias a sus habilidades personales. Pero es de suma importancia que también dispongan de las herramientas de liderazgo correctas, puesto que si no mantienen una buena relación con sus empleados, el proyecto podría verse afectado gravemente.

Liderar no es una habilidad que posean todas las personas. Es una responsabilidad que se debe aprender a ejecutar de manera correcta; allí es donde entra en juego el asesor personal, quien posee conocimiento en el área y le enseña a la persona que ocupa un cargo directivo a guiar a su equipo de trabajo para que todo fluya acorde a las metas planteadas dentro de la empresa.

Entre los beneficios de contar con el asesoramiento correcto está el obtener mayor habilidad de organización entre la vida personal y la laboral. Muchos de los que pasan por dicho proceso logran evidenciar cambios en su cuerpo, mente y finanzas.

El entrenamiento y autoanálisis que ofrece el asesor personal conlleva a obtener más tiempo libre, tiempo de calidad con la familia y disfrutar de los beneficios que se han obtenido gracias al tiempo dedicado al trabajo. Esto último suele ser algo que no muchos empresarios logran disfrutar debido a que se someten a trabajar casi las 24 horas del día; pero con ayuda de asesores como los de Luppiter Escuela es posible cambiar dicho paradigma.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.