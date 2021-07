CE Consulting Las Palmas, referentes a nivel nacional en el sector de la asesoría con más de 30 años de experiencia Emprendedores de Hoy

Para empezar a trabajar como autónomo o emprender un negocio, es importante entender que no solo se requiere el conocimiento a fondo de la actividad económica que se llevará a cabo, sino que también hay una serie de tareas que deben manejarse para poder tener la empresa al día.

Aspectos como deberes fiscales, contabilidad o finanzas, entre otros, forman parte de la gestión. Por ello, resulta necesario contar con la adecuada asesoría que permita poner foco en las labores productivas mientras que un equipo de profesionales se ocupa de las tareas burocráticas legales de la empresa, algo que permitirá obtener la máxima rentabilidad del negocio.

En este sentido, una de las asesorías que se alza como una de las grandes referentes en el mercado español gracias a los más de 30 años de experiencia que tiene es CE Consulting Las Palmas.

¿Por qué contratar un servicio de asesoría? Muchas veces, cuando se inicia un proyecto, se quieren ahorrar costes al máximo y solo dedicar inversión a aquellas actividades que realmente generarán alguna rentabilidad. Eso hace que los dueños de empresas traten de ocuparse de todo al mismo tiempo: de la productividad del negocio, de la contabilidad, del pago a los empleados, de las finanzas, etc. Pero llega un momento en el cual la empresa comienza a crecer y demanda cada día más tiempo. Las legislaciones establecen una serie de obligaciones que deben cumplirse y de no ser así, la empresa puede ser objeto de sanciones.

Estas razones explican la importancia de contar con la asesoría necesaria para cumplir con todas las obligaciones derivadas de un negocio. En ese sentido, CE Consulting es una de las principales compañías de asesoría y consultoría integral a nivel nacional, que permitirá a empresarios y autónomos optimizar su tiempo para dedicarse a las actividades enfocadas en el negocio y focalizar su trabajo en eso que verdaderamente les permite ser rentables.

CE Consulting Las Palmas ofrece servicios de asesoría integral a empresas y profesionales CE Consulting es una compañía ubicada en Las Palmas de Gran Canaria. Fue fundada en 1989 y actualmente cuenta con más de 150 oficinas a nivel nacional e internacional, más de 700 profesionales a su servicio y más de 17.000 clientes.

Presta servicios de asesoría integral a empresas, profesionales autónomos o a cualquier particular que lo requiera. Abarca las áreas de asesoría jurídica, asesoría fiscal, asesoría laboral, asesoría contable, además del área fiscal, recursos humanos, outsourcing e incluso marketing digital.

Cuenta con un personal altamente calificado, con especialización en cada una de las áreas en las cuales se desempeña y que presta una atención oportuna y enfocada en cada cliente, con el objetivo de satisfacer por completo sus necesidades de asesoría.

Como empresarios o autónomos es necesario tener la tranquilidad de que todos los aspectos de la compañía están al día y evitar dolores de cabeza innecesarios. Contar con la asesoría indicada es lo más acertado que se puede hacer y, para ello, los profesionales que forman parte de CE Consulting asistirán al cliente en todas las tareas de las áreas fiscal, contable, laboral o cualquier otra no relacionada con la actividad principal, pero que de igual manera deba cumplirse.

