Clínica Sánchez Peral expone cuáles son los tratamientos estéticos más solicitados en lo que va de año

lunes, 26 de julio de 2021, 16:10 h (CET)

Los tratamientos estéticos son para muchos la forma más efectiva, no solo de retardar y revertir las señales físicas del envejecimiento, sino también de corregir y/o resaltar algunos rasgos o zonas específicas del cuerpo.

Por supuesto que para que se obtengan resultados exitosos, y que al mismo tiempo no se comprometa la salud de las personas, siempre se debe acudir a médicos especialistas y expertos del área como los de la Clínica Sánchez Peral. Allí la Dra. Sánchez Peral, profesional con experiencia en medicina estética, ofrece los mejores tratamientos a sus pacientes, de la mano de la más alta tecnología en equipos.

¿Cuáles son los tratamientos más solicitados en la Clínica Sánchez Peral durante el 2021? La Dra. Sánchez Peral ofrece en su clínica múltiples tratamientos estéticos que van desde los más sencillos hasta los más complejos. Entre los más solicitados y populares de este año está la rinomodelación sin cirugía. Este es un tratamiento médico-estético que consiste en corregir las imperfecciones de la nariz por medio de la infiltración de ácido hialurónico en puntos estratégicos de la zona. Entre sus ventajas, está el hecho de que no es necesario que la persona se someta a cirugía y que, además, consigue resultados satisfactorios e inmediatos. Por medio de este procedimiento, es posible modificar la forma de la nariz, corrigiendo el perfil curvo, la punta caída, afinada o hendida, etc.

Otro de los tratamientos más requeridos es el rejuvenecimiento y aumento de labios, el cual se lleva a cabo inyectando ácido hialurónico, que restaura su hidratación y da a los labios el volumen adecuado. Según el tipo de tratamiento y el ácido hialurónico que se utilice, se logrará el perfilado de labios, labios con efecto gloss, aumento de labios o la corrección de asimetrías.

Otros tratamientos estéticos realizados por la Dra. Sánchez Peral Además de los tratamientos antes mencionados, hay aún muchos otros en los que la Dra. Sánchez Peral está especializada y que también se llevan a cabo en su clínica. Por ejemplo, el tratamiento con bótox para las arrugas de la frente, entrecejo y patas de gallo, el tratamiento con ácido hialurónico en código de barras, pómulos, mentón y ángulo mandibular. Además, se realiza tratamiento para el bruxismo y la sudoración excesiva, así comotratamientos con láser para cicatrices de acné y quirúrgicas, eliminación de manchas, rejuvenecimiento de cara, cuello, escote y manos, tratamiento de estrías, varices y arañas vasculares, entre otros.

La Dra. Beatriz Sánchez Peral es licenciada en medicina y cirugía por la Universidad de Valencia, pero además cuenta con otros títulos, especialidades y másteres, que sumado a su experiencia y a su constante formación, le ha permitido llevar a cabo todos estos tratamientos, garantizando los mejores resultados para sus pacientes.

Para obtener más información, es posible visitar su web y visualizar todos los tratamientos que se realizan en la Clínica Dra. Beatriz Sánchez Peral (C/Falcó 2, 4°B. 12001 Castellón).

