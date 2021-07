ABCésar Group: la agencia de video marketing para empresas Emprendedores de Hoy

lunes, 26 de julio de 2021, 12:47 h (CET)

En los últimos años, el vídeo se ha convertido en una verdadera revolución en cuanto a la preferencia de muchos usuarios. Tanto es así que los expertos en marketing digital destacan que es el “presente y el futuro del marketing de contenidos”.

Esta herramienta es tan valiosa para las empresas que no puede faltar en cualquier estrategia de inbound y que, además, debe dejarse en manos de profesionales de una agencia video marketing para empresas quienes con experiencia y estrategias efectivas conquisten a los públicos a través de contenido audiovisual.

El vídeo es el rey y esta frase ha quedado en evidencia con el auge y el crecimiento impresionante que han demostrado redes sociales como TikTok, o los reels de Instagram. Los usuarios quieren nuevas experiencias y esto es posible con contenidos de vídeo e ideas ingeniosas como las de ABCésar Group, una agencia que fusiona la creatividad con la producción de eventos para crear contenido audiovisual video marketing y contenido audiovisual para redes sociales para empresas de todos los tamaños y sectores.

Video marketing, el formato más rentable El video marketing se ha convertido en una poderosa herramienta para las empresas para atraer clientes y generar más ventas. Además, es el formato que más Retorno de Inversión (ROI) genera en las compañías, por lo que el 85% de ellas usan el vídeo como herramienta de marketing.

En España, cada vez son más las marcas que buscan servicios de vídeo para mejorar su estrategia de marketing y una de las empresas que destaca entre la preferencia de los clientes es ABCésar Group, una agencia con más de 5 años de experiencia en el sector que cuenta con un staff de más de 15 especialistas en áreas de la comunicación y planificación de eventos que se dedican a ayudar a las empresas en la organización y producción de video marketing corporativo.

Los servicios de ABCésar Group para empresas ABCésar Group nació bajo el concepto de combinar servicios generales de agencias creativas con la producción de eventos, dando como resultado un servicio 360° que da vida a las ideas y a los proyectos de las empresas.

Para muchas organizaciones, la creación de vídeos resulta un trabajo agotador, porque no solo implica la creación de los textos, sino también todo un trabajo de producción para que todo quede perfecto. Por esta razón, en ABCésar Group han creado los Pre-packs, un servicio que incluye la cobertura especial de eventos, entrevistas, planificación de contenido en vídeo para redes sociales, motion graphics, organización de eventos institucionales, fotografía profesional y extra para vídeos.

Contratar los servicios de una agencia de video marketing para empresas es una buena decisión cuando se quiere que los resultados sean efectivos, por lo que propuestas como las de ABCésar Group son una buena alternativa, tanto si se está comenzando un negocio digital o si se desea mejorar el posicionamiento de un sitio web.

