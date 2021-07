La UPC School facilita la matrícula a sus másters y posgrados con nuevas ayudas de formación Comunicae

lunes, 26 de julio de 2021, 14:07 h (CET) La UPC School presenta nuevas ayudas de formación para sus másters, posgrados y cursos del próximo curso académico 2021-2022. Por un lado, las ayudas Employment Help, dirigidas a profesionales en desempleo o con rentas bajas, y por otro, las ayudas Talent Help para premiar el mejor expediente académico con un 40% de descuento en los programas de máster. Además de ello, también ofrece un 10% de descuento en la matrícula si esta se formaliza antes del 15 de septiembre Estos son los dos programas de ayudas de formación:

Las ayudas Employment Help dirigidas a dos colectivos: a personas en desempleo y también a profesionales que tengan rentas bajas, con unos ingresos que no superen en un 6% el salario mínimo interprofesional. En ambos casos, es requisito obligatorio que los solicitantes residan en España. Estas ayudas tienen como objetivo facilitar la matrícula a una selección de más de 50 másters, posgrados y cursos que se iniciarán en el primer cuadrimestre del curso 2021-2022. En cuanto a la cuantía, las ayudas cubrirán un importe de 50 € por ECTS en la matrícula.

Las ayudas Talent Help, a las cuales se acogen los más de 50 másters de arquitectura, management, ingeniería y TIC que se iniciarán a lo largo del curso académico 2021-2022. Se dirigen a personas con un expediente académico de grado con una nota media ponderada igual o superior a 7 sobre 10 y cubrirán un 40% del importe de matrícula de estos programas de máster.

Además de estos dos programas de ayudas, también ofrece un 10% de descuento en la matrícula de amplia selección de másters, posgrados y cursos si esta se formaliza antes del 15 de septiembre de 2021.

Acerca de la UPC School

La UPC School ofrece un extenso catálogo de formación permanente con más de 200 programas anuales, entre másters, posgrados y cursos de formación continua de enfoque profesional. Su oferta formativa está avalada por la investigación y la transferencia de conocimiento de la universidad líder en tecnología e innovación, la Universitat Politènica de Catalunya (UPC), así como por la vinculación con las más de 300 empresas que participan en los programas formativos. Desde el año 1994, más de 115.000 profesionales han impulsado su carrera con estos programas, que combinan el aprendizaje técnico en cada una de las especialidades con nuevas habilidades en el ámbito de la gestión, dirección y liderazgo de proyectos.

