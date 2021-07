La concentración de derivados de la grasa corporal en los ovarios permite anticipar el éxito o fracaso de los tratamientos de fertilidad Comunicae

lunes, 26 de julio de 2021, 13:43 h (CET) Según la clínica MAR&GEN La grasa corporal produce varios factores, llamados adipocitocinas, que afectan las células y tejidos en todo el organismo. Algunos de ellos promueven la inflamación mientras que otros la inhiben. Su producción se ve desequilibrada en mujeres con sobrepeso u obesidad, lo que contribuye a fracasos de los tratamientos de fertilidad Que la obesidad perjudica tanto la fertilidad natural como los resultados de tratamientos de fertilidad es algo comúnmente aceptado y desde hace años se sospechaba que el equilibrio entre las adipocitocinas pro-inflamatorias y anti-inflamatorias en mujeres con sobrepeso u obesidad podría estar el factor determinante en este deterioro, una hipótesis que se ha confirmado recientemente.

Un estudio realizado por un grupo de investigadores y médicos de diferentes centros de investigación y hospitales de Toronto (Canadá), publicado en la revista Reproductive Biomedicine Online, analiza la concentración de diferentes adipocitocinas en los ovarios y relaciona la concentración de cada una con los resultados de reproducción asistida. Los autores han evaluado retrospectivamente la concentración de una decena de diferentes adipocitocinas en el líquido aspirado de los folículos ováricos durante los tratamientos de fecundación in vitro y han relacionado la concentración de cada una con los resultados de la FIV. Este análisis se hizo en un grupo de mujeres obesas y en un grupo emparejado de mujeres con el índice de masa corporal normal. Esta estrategia permitió determinar la relación entre el perfil de adipocitocinas intraováricas y el resultado de FIV en ambos grupos de mujeres.

El análisis de las adipocitocinas en los ovarios puede servir de control de la eficacia de los tratamientos de fertilidad utilizados. De hecho, poco se puede hacer con las mujeres con un perfil anormal de las adipocitocinas en el mismo ciclo, ya que el daño ya está hecho en el tiempo del análisis. Por otro lado, el perfil de la adipocitocinas se puede considerar como una instantánea del estado de los ovarios justo antes del intento de FIV.

Para los directores de la clínica MARGen de Granada, el doctor Jan Tesarik y la doctora Raquel Mendoza-Tesarik, los resultados canadienses son muy importantes. “De hecho, hasta ahora no disponíamos de métodos para evaluar la eficacia de diferentes terapias objetivamente y el análisis del perfil de adipocitocinas en el líquido folicular nos permitirá hacerlo”.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.