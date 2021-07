La Región de Murcia aterriza en Santander como Capital Española de la Gastronomía 2021 Comunicae

lunes, 26 de julio de 2021, 10:19 h (CET) El chef murciano Pablo González-Conejero (2 Estrellas Michelin y 3 Soles Repsol) ha elaborado un menú degustación para 50 invitados. La Región de Murcia viajará a 9 ciudades españolas en los próximos meses para hacer gala de su Capitalidad Gastronómica La Región de Murcia ha aterrizado hoy en Santander como Capital Española de la Gastronomía 2021 en un tour que le llevará a 9 ciudades de la geografía española en los próximos meses: este miércoles 21 estuvo en Bilbao, hoy en Santander y el domingo 25 viajará a Gijón. A partir de septiembre, la gastronomía murciana llegará también a Albacete, Valencia, Alicante, Barcelona, Granada y Almería.

Al acto, que se ha celebrado en el Hotel Bahía, ha asistido Miriam Díaz, concejal de Turismo del Ayuntamiento de Santander. Juan Francisco Martínez Carrasco, director del Instituto de Turismo de la Región de Murcia, ha encabezado la comitiva de la Región de Murcia y ha aludido a la importante conexión que existe actualmente entre la capital cántabra y la Región de Murcia, con 8 vuelos semanales entre ambos territorios.

En el ámbito gastronómico, ha sido Pablo González-Conejero, chef del restaurante Cabaña Buenavista (2 estrellas Michelin y 3 Soles Repsol) quien ha dado a conocer a los asistentes las bondades de la Región de Murcia a través de un menú degustación de 10 tapas, maridadas con cerveza Estrella Levante y con vino D.O. Yecla, con raíz tradicional pero revisadas por el cocinero murciano, como el Mars de hueva de mújol o los Pimientos confitados en salmuera (con un guiño a las anchoas tan típicas de Cantabria) y que ha terminado con el postre más murciano: los paparajotes. “Ya que estos meses la gente no ha podido viajar todo lo que ha querido, nos trasladamos nosotros a diferentes ciudades para dar a conocer nuestra gastronomía”, reflexionaba González-Conejero.

Los 50 invitados institucionales, periodistas de medios locales y regionales, prensa especializada en gastronomía, blogueros y creadores de contenido de Cantabria han podido comprobar que la Región de Murcia es mucho más que la huerta de Europa. Su objetivo, con acciones como esta, es reafirmarse como destino gastronómico, más allá de su importancia nacional e internacional por su turismo de sol y playa.

