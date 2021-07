APE Grupo apuesta por el talento joven con un concurso de diseño cerámico Comunicae

lunes, 26 de julio de 2021, 09:08 h (CET) La compañía azulejera lanza la primera edición del reto ‘Best for Design’ en colaboración con la Escuela de Arte y Superior de Diseño (EASD) de Castellón Con el objetivo de reconocer el talento joven y fomentar entre los estudiantes la adquisición de conocimientos valiosos para el nuevo entorno profesional, APE Grupo, en colaboración con la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Castellón (EASD), ha puesto en marcha la primera edición del reto 'Best for Design'.

Este concurso va dirigido a los estudiantes de último curso del ciclo formativo de grado superior de Recubrimientos cerámicos de la EASD y premia un proyecto propio de fabricación seriada o artesanal de piezas cerámicas destinadas a recubrimientos cerámicos.

El ganador del concurso obtendrá una beca económica para realizar estudios de máster o cursos especializados durante el próximo año académico. De esta forma, se promueve la formación de los jóvenes antes de acceder al mercado laboral.

Los proyectos serán evaluados por un jurado que estará formado por tres representantes de APE Grupo, entre ellos, José Miguel Pellicer, CEO de la compañía, y dos miembros del profesorado de la EASD.

Las diferentes propuestas se evaluarán atendiendo a criterios como el diseño de producto, la innovación, las tendencias actuales en el sector cerámico y las posibilidades de llevar el proyecto a producción real.

A esta primera edición de ‘Best for Design’ se han presentado seis diseños: 'Destellos', una colección que evoca el efecto bokeh fotográfico; 'Extensión', un terrazo para exteriores; 'Sena', inspirada en la idea del bienestar; 'Acant', un homenaje a la cerámica tradicional de Talavera de la Reina; 'Fon-dos', una original propuesta para la protección de los fondos marinos; y 'Tradiciones', que une el mundo cerámico y el de las Fallas (en concreto, los tejidos de los trajes falleros).

En este sentido, José Miguel Pellicer ha asegurado que el objetivo de esta iniciativa es “apoyar el talento joven, así como identificar nuevas tendencias y oportunidades en el sector desde la visión de los estudiantes”.

Además, otra de las finalidades que persigue el concurso es, dentro de la estrategia de marca empleadora de APE Grupo, que los estudiantes “conozcan de primera mano una empresa que tiene el diseño propio como seña de identidad”.

Por su parte, Miguel Monar, director de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Castellón ha subrayado la importancia de este tipo de iniciativas, que refuerzan la colaboración entre los centros educativos y las compañías privadas. “Para la EASD es muy importante una relación directa y continua con la empresa, porque nos aporta una capacidad de formación que desde la Escuela no tenemos. Además, desde la industria hay otra visión de lo que es el diseño comercial del producto que puede ser de gran ayuda para los estudiantes”, ha señalado.

En cuanto al concurso, el máximo responsable de la EASD también ha destacado la posibilidad que se le da a un estudiante de tener “no sólo su premio académico por el proyecto presentado, sino también un reconocimiento de la empresa que, además, le da la oportunidad de continuar sus estudios”.

El ganador del concurso se conocerá en los próximos días, mientras que la entrega del premio se llevará a cabo en octubre, en el acto de apertura del curso académico 2021-22 que celebra el EASD Castelló.

