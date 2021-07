Dos pasos para tratar los granitos persistentes en piernas, brazos y glúteos según Pure Niche Lab

A menudo confundida con el acné, la Queratosis Pilaris es una afección cutánea común cuyo aspecto mejora con el tratamiento adecuado Lograr que la piel del cuerpo esté completamente suave, flexible e hidratada no siempre es tarea fácil, en algunas ocasiones hay partes del cuerpo que acusan rugosidad e imperfecciones. Si has detectado este aspecto en zonas como brazos, muslos o glúteos, seguramente se trate de una de las afecciones cutáneas más comunes a la que quizás aún no habías puesto nombre: “La Queratosis Pilaris, comúnmente denominada como piel de gallina, es una condición genética folicular de la piel muy habitual en la que se muestran granos o protuberancias ásperas sobre el tejido. Normalmente suelen aparecer en la parte de atrás de los brazos, piernas, pecho y glúteos” comenta Estefanía Nieto, directora técnica de Omorovicza. Esta afección de la piel es comúnmente confundida y tratada como si fuera un brote de acné, pero la realidad es que debe ser tratada de manera diferente, puesto que las causas de su aparición tienen otra naturaleza.

Esta condición de la piel puede aparecer en cualquier momento de la vida, pero suele ser más común durante los años de la adolescencia y en las mujeres tras dar a luz. Pero, ¿a qué se debe esta condición de piel? Elisabeth de San Gregorio, directora técnica de Medik8 explica: “Se produce por un exceso de una proteína conocida como queratina, es decir, una acumulación de células muertas sobre los folículos pilosos, dando pie a la formación de pequeños granitos o protuberancias en la piel. En algunos casos, cuando la acumulación es elevada, estos granos se irritan excesivamente provocando que la piel adquiera un tono muy rojizo”.

Habitualmente su tratamiento se centra en dos pasos: la exfoliación para retirar esta acumulación de células muertas y trabajar la mejora de la renovación celular; y la hidratación profunda del tejido. Aquí va una combinación de productos perfectos para tratar adecuadamente las zonas afectadas y lucir este verano una piel suave, flexible e hidratada.

Paso 1: Exfoliación

Gold Sugar Scrub de Omorovicza es un exfoliante mecánico ideal para suavizar y alisar la piel, rico en azúcar de caña, además cuenta con un valor añadido: “está enriquecido con oro coloidal, un ingrediente realmente apreciado por su capacidad antiinflamatoria y cicatrizante el cual trabaja para desinflamar y disminuir las rojeces del tejido”, comenta Estefanía Nieto, directora técnica de Omorovicza. Además, este exfoliante corporal está infusionado con una mezcla exclusiva de aceites florales combinados para proporcionar una experiencia sensorial y olfativa única.

Gold Sugar Scrub de Omorovicz. Precio: 79€ purenichelab.com

Refining Facial Polisher de Omorovicza es un exfoliante idóneo para usar en los casos más extremos, sobre zonas del cuerpo donde encontremos una gran acumulación de células muertas y en consecuencia aparición de pequeños granitos. “Este producto combina exfoliación mecánica, enzimática y química con polihidroxiácidos (PHA) como los lactobiónicos, humectantes y antioxidantes, refinan la piel sin causar irritación. Además, contiene lodos curativos del lago Heviz ricos en calcio y magnesio” comenta la experta de la firma.

Refining Facial Polisher de Omorovicza. Precio: 82€ purenichelab.com

Paso 2: Hidratación

Rica, nutritiva y renovadora, esta crema corporal hidrata y mejora el aspecto general la piel protegiendo contra los daños ambientales. “La Body Cream de Omorovicza permite aportar nutrición gracias a su excelente combinación de aceite de semilla de albaricoque rico en vitamina A; aceite de semilla de ciruela, para restaurar y mejorar la flexibilidad de la piel; manteca de karité encargada de nutrir y ayudar a aumentar el contenido en lípidos de la piel y pectina de manzana sumamente humectante”, concluye Estefanía Nieto.

Body Cream de Omorovicza. Precio: 82€ purenichelab.com

La formulación vanguardista de Nourishing Body cream de Medik8, logra incluir ingredientes inteligentes como los imanes de retención de hidratación. Está formulada a base de manteca de cacao logra nutrir en profundidad, mantener la hidratación y apoyar la barrera protectora de la piel. “Los imanes de humedad exclusivos de Medik8, actúan como un verdadero imán, logran atraer la humedad de las diferentes capas de la piel y del propio exterior regulando de este modo la hidratación del tejido” argumenta Elisabeth San Gregorio, directora técnica de Medik8.

Noursing Body Cream de Medik8. Precio: 47,5€ Purenichelab.com