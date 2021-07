Menú a domicilio con Gumen Casa Emprendedores de Hoy

domingo, 25 de julio de 2021, 15:34 h (CET)

Con la llegada de marcas como Gumen Casa, que ofrece a sus clientes la oportunidad de solicitar exquisitas comidas por Internet, ya no hace falta ir a restaurantes u hoteles para disfrutar de platos preparados por los chefs. Su menú a domicilio es cocinado y servido poco antes de la entrega y la solicitud puede ser realizada con varios días de anticipación. De esta manera, el consumidor podrá elegir el día y la hora en la cual esta empresa le llevará la comida a su hogar.

La experiencia Gumen con el menú a domicilio En primer lugar, los chefs de Gumen día a día se esfuerzan por ofrecer servicios gastronómicos que estén al alcance de las expectativas de sus consumidores. Para el lograr esto, constantemente añaden a su carta nuevos platos y complementos que puedan adaptarse a las exigencias de cualquier paladar. Además, hacen uso de ingredientes naturales que no poseen componentes adictivos o dañinos para el cuerpo humano. De esta manera, consiguen dar a sus clientes platos sanos para el cuidado de su salud, sin perder de vista el sabor y la calidad de los mismos. También es importante añadir que la cocina tradicional y mediterránea es parte de la amplia gastronomía que incluye esta marca en su menú a domicilio. Esta también ofrece platos a fuego lento y empanados bien preparados, así como postres artesanos y bebidas para acompañar cada una de sus comidas.

Cocina de alta calidad con los platos Gumen a domicilio Los platos de Gumen son cocinados por chefs graduados en prestigiosas instituciones de cocina. Esto quiere decir que sus clientes pueden disfrutar de la calidad y sabor de un restaurante en el confort de su hogar. Además, al preparar los platos poco antes de su entrega consiguen dar a sus comensales una grata experiencia como si se tratara de un show cooking. De igual forma, Gumen se asegura de entregar el pedido a sus clientes en la fecha prevista buscando siempre la confianza que este necesita. Es importante mencionar que su menú a domicilio se encuentra en la página web y desde esta puede ser pagado de forma fácil y rápida a través de tarjetas bancarias, cheques de comida, entre otros. De esta manera, el cliente no necesita preocuparse por largas llamadas de espera o el tener que moverse desde donde se encuentre.

Actualmente, muchas personas en España solicitan los servicios de Gumen. Gracias a sus entregas sin demora y la preparación de sus comidas en el menor espacio de tiempo posible, sus clientes han terminado por llevar sus platos al confort de su domicilio.

