Los dientes fijos en un día son una realidad tras el trabajo de la Clínica dental especializada Artydents en Madrid

domingo, 25 de julio de 2021, 10:59 h (CET)

Por su gran capacidad de adaptación al hueso maxilar, su comprobada inocuidad para la salud humana y la dureza que garantiza una fijación para toda la vida, el titanio es el material ideal para sustituir la raíz de los dientes y recibir las coronas o prótesis para tener dientes fijos en un día. Las clínicas Artydents, cuyas tres sedes están ubicadas en Madrid, cuentan con la atención más esmerada de expertos profesionales en la implantación de estas piezas que garantizan la funcionalidad de los dientes y un mejor aspecto personal.

Implantes dentales para toda la vida Cuando se pierde una pieza dental, la mejor opción es colocarse un implante que sirva de base fija a la nueva pieza superior. De acuerdo con los especialistas de Artydents, lo mejor es preferir el titanio sobre otro material para que el trabajo odontológico de llenar el vacío que deja una pieza indispensable para la masticación y la pronunciación de las palabras sea óptimo. Los implantes premium que ofrece Artydents tienen garantía de por vida, gracias al talento de su equipo de profesionales y a que están elaborados con titanio, un material que posee el mayor índice de osteointegración en el organismo, razón por la que se utiliza no solo en implantes dentales, sino en todo tipo de prótesis en el campo de la traumatología.

El titanio ofrece muchas ventajas en comparación a otros materiales En la actualidad, el zirconio es otro de los materiales con el que se fabrican los implantes dentales, como una opción no metálica. Sin embargo, los especialistas de Artydents aseguran quelas ventajas del titanio son muy superiores a las del zirconio.

La razón fundamental por la que el titanio es el material más seguro para fabricar los implantes dentales es su total biocompatibilidad tanto con la masa ósea del maxilar, como con la mucosa que rodeará la corona o prótesis. Mientras que el implante de titanio funge como la raíz del nuevo diente artificial donde se colocará la corona, el zirconio se constituye en una sola pieza, por lo tanto el odontólogo no tendrá más opción que cementar la pieza.

Muchas más ventajas tiene la implantación de las piezas elaboradas en titanio frente aquellos procedimientos realizados con otros materiales. En las clínicas Artydents ofrecen una total garantía en la colocación de las raíces de titanio además de los mejores precios del mercado.

