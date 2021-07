Los programas fitness en tendencia de Fitconcept Pro Emprendedores de Hoy

La industria del fitness se encuentra en constante avance e innovación y, con el objetivo de ofrecer a los entrenadores e instructores los programas fitness que están en tendencia, Fitconcept Pro, llega con una atractiva propuesta con 6 disciplinas de entrenamiento que son puestas a disposición de los profesionales del sector.

El éxito de cualquier gimnasio depende la calidad profesional y humana de sus instructores. No se trata solo de impartir las clases, sino también de establecer una relación de confianza con cada participante. Fitconcept Pro se esfuerza por añadir ese plus que necesitan los entrenadores para destacar con clases modernas y atractivas.

Los programas fitness para instructores de Fitconcept Pro Con más de 15 años de experiencia, Fitconcept Pro se ha destacado en el mundo del fitness por ser pioneros en ofrecer programas de entrenamiento para instructores bajo los estrictos criterios de calidad y excelencia. Este concepto fue creado por Ernesto Acosta, un profesional con 20 años de experiencia a nivel internacional que ha desarrollado más de 400 coreografías innovadoras dirigidas a entrenadores.

En la actualidad, esta empresa ofrece 6 programas de entrenamiento que se renueva cada tres meses, con nuevas coreografías, música y técnicas. Entre las disciplinas deportivas más solicitadas se encuentra el Gluteboom, una programa para abdomen, glúteos y piernas que elimina la grasa y tonifica los músculos.

Para entrenadores especializados, se ofrece lo último en ejercicios HIIT o de alta intensidad en su programa Pyro o el Bodyjump, el primer y único entrenamiento creado sobre un mini-trampolín.

Si se trata de disciplinas dirigidas a fortalecer el cuerpo y la mente, ofrecen Zenyo, un entrenamiento que combina lo mejor del yoga, la meditación y pilates en una misma técnica. Los que buscan capacitación en programas más intensos, pueden optar por adquirir la formación de Boxing, un fitness de combate que emplea variedad de artes marciales o el entrenamiento Power, un programa desafiante de peso que combina resistencia muscular y fuerza para tonificar el cuerpo.

La familia de Fitconcept Pro Cientos de entrenadores en todo el mundo han adquirido las formaciones de este centro de capacitación fitness por los beneficios que este innovador sistema ofrece.

Todo entrenador que quiera alcanzar el éxito profesional, debe prepararse y formarse de manera integral, tanto en técnicas innovadoras como en habilidades personales que les ayuden a fortalecer su carrera en el mundo del fitness. En este sentido, apoyarse en centros como Fitconcept Pro, puede ser un buen comienzo.

