¿Cuándo es mejor hacerse un injerto capilar? según Fue Hair Transplant System

sábado, 24 de julio de 2021, 18:59 h (CET)

La calvicie es más común en los hombres, sin embargo, muchas mujeres también la padecen. En cualquiera de los casos, este problema puede generar inseguridades y baja autoestima. En cualquier edad se puede sufrir caída del cabello y las razones pueden ser muchas. Por ejemplo, causas hereditarias, cambios hormonales, estrés o simplemente por el factor edad. Fue Hair Transplant System, empresa española especializada en trasplante capilar en Turquía, explica cuándo es mejor hacerse un injerto capilar y suministra algunos consejos y recomendaciones.

Condiciones que indican cuándo es mejor hacerse un injerto capilar Muchos se preguntan cuándo es mejor hacerse un injerto capilar. En ese sentido, Fue Hair Transplant System, indica que no hay un momento preciso, porque todo depende de cada caso particular. Sin embargo, hay que tomar en cuenta varios factores.

El primer factor es la edad. Hay individuos que a temprana edad presentan calvicie, un tratamiento para personas de 18 años, no se recomienda porque es probable que después de un tiempo, tengan que someterse a un nuevo injerto capilar.

Otro factor fundamental es la salud. Para someterse a un trasplante capilar es preciso gozar de buena salud. Es decir, no sufrir ninguna enfermedad importante. Los procedimientos para realizar un injerto capilar son diferentes para las mujeres y hombres, según explican los especialistas de Fue Hair Transplant System. Además, es fundamental realizar una evaluación previa a cada persona para determinar qué tipo de tratamiento requiere.

Tomar la decisión adecuada de hacerse un injerto capilar Tomar la decisión de hacerse un injerto capilar es algo personal. Quien quiera hacerlo, debe acudir a un lugar seguro en el que garanticen la efectividad del tratamiento, que ofrezca precios accesibles y que brinde una atención personalizada.

Para determinar qué tratamiento realizar, los expertos deben ejecutar una evaluación previa para determinar las causas de la alopecia, que puede ser androgénica, un tipo de calvicie común o alopecia cicatricial, que es irreversible y que se da por la destrucción del folículo piloso.

Fue Hair Transplant System se ha posicionado como uno de los mejores lugares para hacerse un trasplante de pelo en Turquía. Ofrecen una atención única y los precios más competitivos del mercado.

Cuando reciben a un paciente, lo primero que hacen es evaluar el problema para definir el tipo de injerto capilar a realizar.

Para los hombres utilizan la Técnica FUE, Técnica FUE Sapphire, Técnica DHI e Injerto Capilar FUE Manual. Por su parte, para las mujeres apelan al Extracción Individual de Unidad Folicular (FUE). La persona interesada en ponerse pelo en Turquía, puede contactar a Fue Hair Transplant System a través de su web.

