El filtro de agua universal permite cuidar el organismo y el medio ambiente, por Filtros Frigoríficos Americanos

sábado, 24 de julio de 2021, 12:57 h (CET)

En los últimos años, cada vez más personas adoptan rutinas respetuosas con el medio ambiente y la salud gracias a los avances científicos y tecnológicos. Beber agua que no sea embotellada es una de estas prácticas.

Para poder hacerlo manteniendo todas sus propiedades y garantizando un buen sabor, de manera que se evite la contaminación que conllevan las botellas, la mejor alternativa es el uso de un filtro de agua universal. Filtros Frigoríficos Americanos es la única tienda española especializada en filtrado de agua a nivel doméstico.

Mejorar la calidad del agua del grifo es posible El filtro de agua universal de Filtros Frigoríficos Americanos está fabricado a partir de un filtro KDF, que se trata de una de las tecnologías más avanzadas en la eliminación de bacterias. Ese término (Kinetic Degradation Fluxion, de sus siglas en inglés), se basa en una serie de gránulos de cobre y zinc de gran pureza que se encargan de reducir los contaminantes del agua, usando una serie de reacciones químicas, como la oxidación. Además de eliminar olores desagradables, es reconocido por su elevada capacidad a la hora de destruir gérmenes.

El filtro es multicapa, y cada una de ellas juega un papel vital en el proceso. La primera está hecha de cerámica sin tratar y su función es filtrar los sedimentos. La segunda, por otro lado, filtra el cloro y los posibles sabores. Esto es posible gracias al carbón activo natural. Seguidamente una capa de piedras naturales filtra la cal y elimina la dureza del agua.

Versátil, cómodo y biodegradable Uno de los factores que caracteriza el filtro de agua universal de Filtros Frigoríficos Americanos es la comodidad que ofrece. Para consumir el agua purificada, los usuarios simplemente tienen que abrir el grifo. En ese sentido, ya no es necesario utilizar jarras especiales costosas y contaminantes. De hecho, la sostenibilidad es otra de sus características. Se trata de un elemento biodegradable que no consume electricidad.

Por otro lado, es de fácil instalación, la cual no requiere herramientas y se adapta fácilmente a todos los grifos estándar y con terminación redonda. Además incluye varios adaptadores con medidas diferentes para ajustarlo a la práctica totalidad de grifos.

Por último, este filtro de agua tiene un mando conmutador, que permite filtrar el agua o no, al gusto de cada usuario.

El filtro de agua universal se ha convertido en el protagonista de cada vez más casas a nivel internacional. Gracias a él, cuidar del planeta y de uno mismo ha pasado a ser tan sencillo como beber un sorbo de agua.

