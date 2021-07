El menú oficina perfecto de Gumen Casa Emprendedores de Hoy

viernes, 23 de julio de 2021, 20:20 h (CET)

En ocasiones, las personas que trabajan jornadas completas no tienen el tiempo suficiente para comer en el hogar. Esto a veces puede traer problemas de salud por el consumo de comida rápida. Para evitar el estrés laboral y dar a los empleados de las empresas calientes y ricos platos, Gumen ofrece un menú oficina completo. Estos ponen a la disposición de sus clientes diferentes platos de comida servidos por sus chefs al momento de realizar la solicitud. Además, evitan a los trabajadores la necesidad de moverse de su despacho.

Comer en la oficina de forma saludable es posible con Gumen Casa Gumen proporciona a todos sus clientes un servicio de entrega de comida a la oficina para ayudarles durante la jornada laboral. Para la solicitud de sus platos, estos ofrecen su número de teléfono o la opción de realizar pedidos en línea. De esta manera, el cliente no tendrá que movilizarse de su despacho. Además, el pago del menú oficina de Gumen puede ser realizado con tarjeta bancaria o tarjeta de ticket restaurante para hacer más asequible la obtención de sus comidas. Por otra parte, es importante mencionar que los platos pueden ser pedidos y programados para una fecha específica. De esta forma, el empleado basado en su planificación y horas de descanso podrá solicitar el envío del pedido a su oficina. Otro punto a destacar es el compromiso de esta empresa por asegurar a sus clientes un menú cocinado y servido al despacho en el menor espacio de tiempo posible.

Ventajas de pedir comida sana con Gumen Al día de hoy, las personas que trabajan jornadas laborales completas en una empresa suelen disponer de poco tiempo. Esto debido a factores externos como las largas colas de tráfico, imprevistos en el hogar que acortan las horas de sueño o proyectos con fechas de entrega muy cortas. Por lo tanto, a la hora de comer, los trabajadores suelen optar por comidas rápidas que terminan por afectar su salud y rendimiento en el empleo. Para ello, Gumen ofrece solicitud por adelantado de sus platos y se encarga de cocinarlos el mismo día de la entrega. Además, incluyen ingredientes naturales sin aditivos ni conservantes para cuidar de la salud de sus consumidores. Así, sus clientes cuentan con una comida sana que es servida a la hora y fecha prevista. Como resultado de esto, consiguen evitar el exceso de preocupaciones y estrés durante las horas de trabajo. También, al disminuir la tensión en la oficina, aumenta su productividad en la empresa así como su condición física y mental.

Actualmente, Gumen y su menú oficina están dando soluciones gastronómicas a muchas empresas en España. Sus chefs formados en la escuela de hostelería Hofmannofrecen a los trabajadores deliciosas comidas cocinadas y servidas el mismo día de su entrega.

