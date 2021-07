Hannan-Piper Real Estate llega a Barcelona Emprendedores de Hoy

viernes, 23 de julio de 2021, 14:00 h (CET)

Comprar o vender un inmueble son procesos bastante complejos. En ese sentido, se recomienda recurrir a un profesional para que asesore y simplifique todas las etapas de la tarea. Sin embargo, cada vez es más difícil escoger el mejor aliado para cualquier transacción inmobiliaria, ya que a día de hoy existen cientos de inmobiliarias en poco más de 100 km², haciendo que la competencia se vuelva feroz en la ciudad de Barcelona. Esto es todavía más difícil si se tiene en cuenta la reciente proliferación de nuevas proptech que utilizan a técnicas dudosas para convencer a los propietarios de vender sus inmuebles a través de medios no-tradicionales y alegando falsamente no cobrar comisiones.

Hannan-Piper llega para revolucionar positivamente el sector inmobiliario en Barcelona Conociendo esta situación, Hannan-Piper Real Estate llega a la ciudad de Barcelona de la mano de Leading Real Estate Companies of the World® con la mira bien puesta a revolucionar positivamente el sector inmobiliario. Sin dejar de ofrecer el servicio personalizado y experto de un profesional inmobiliario, están comprometidos con brindar un servicio sensible, ético y con los más altos estándares de calidad; logrando así un alcance global que les permita vender propiedades en el menor tiempo posible y al mejor valor de mercado.

Mucho futuro por delante Se entrevista a Edgardo Vázquez, Presidente y CEO de Hannan-Piper Real Estate, para que cuente más sobre su llegada a la ciudad y sus planes de cambio en el sector inmobiliario.

¿Qué ofrece Hannan-Piper que sea diferente? “Venimos con una manera distinta de hacer las cosas. Hannan-Piper es una empresa de servicios inmobiliarios, que a través de su red de afiliados cuenta con más de 150.000 asociados en 4.600 oficinas desplegadas en más de 70 países. Eso nos convierte en una inmobiliaria local, con alcance global. Traemos procesos y tecnología disruptiva en el sector, de forma mucho más asequible y transversal para todos. Somos expertos y valoramos el inmueble no solo por su precio de mercado, sino que también teniendo en cuenta las posibilidades que puede tener ese inmueble y su rentabilidad potencial. Tenemos el conocimiento necesario para poder reconocer la viabilidad de cada propiedad, adaptándonos a sus posibilidades y consiguiendo así su mejor rendimiento. En fin, somos capaces de hacer un traje a la medida para cada cliente, cada circunstancia y cada propiedad. Invertimos los recursos que sean necesarios, para que una propiedad se venda en el menor tiempo posible y al mejor valor de mercado”.

¿Cómo es eso de que invierten los recursos que sean necesarios para la venta de un inmueble? “Así mismo. Si vamos a pedirle a una persona que nos confíe la venta de su bien más preciado, tenemos que estar dispuestos a ser los mejores aliados en ese proceso. Y ser los mejores aliados no significa subir su propiedad a cinco o seis portales inmobiliarios, para luego sentarnos a esperar a ver si llega algún comprador. Ser los mejores aliados significa contar con asesores inmobiliarios expertos y profesionales en el sector, con la mejor formación para asesorar, acompañar y representar durante el proceso de venta de la propiedad.

Ser los mejores aliados significa tener la capacidad de poder ayudarte estratégicamente a establecer el precio de la propiedad, para que sea competitiva con las tendencias actuales del mercado e implantar tácticas para tenerla bien presentada y así los compradores puedan enfocarse en las características más importantes. Significa invertir recursos económicos y esfuerzo, arriesgando nuestro propio peculio, porque confiamos en nuestra capacidad de poder vender una propiedad. Significa optimizar la presencia en Internet del inmueble, sin que ello signifique que se incurran en costes adicionales, incluyendo siempre en nuestro servicio la publicidad en más de 173 portales inmobiliarios, fotografías, puesta en escena, tour virtual, jornadas de puertas abiertas y la máxima seguridad jurídica en el proceso venta de tu propiedad, por ser una agencia seleccionada a nivel nacional por Fomento del Arbitraje Notarial. Significa promover la disponibilidad en el mercado de la propiedad a través de herramientas como Multiple Listing Service y la colaboración con más de 150.000 agentes para encontrar posibles compradores. Significa proveerte actualizaciones diarias o semanales, incluyendo reportes detallados de las actividades específicas de marketing que estemos realizando y visitas de clientes.

Todos los asesores especializados de Hannan-Piper, pasan por un proceso de formación y aprendizaje previo, para poder guiar y acompañar a los propietarios de forma integral y ética. Además, contamos con un Departamento Jurídico propio, compuesto por abogados especialistas en Derecho Inmobiliario, preparados para asesorar a nuestros clientes en temas contractuales y transaccionales relacionados a la venta de su propiedad. Asesoramos con datos específicos del sector inmobiliario, para que se puedan tomar las decisiones correctas a la hora de vender la propiedad. Anteponemos siempre los intereses de nuestros clientes, sobre los nuestros. Esto es un servicio global, que no puede brindar ninguna de esas agencias robotizadas con servicios en línea que se anuncian en otros canales. Representamos la esencia de lo que debe ser un servicio profesional ético y de excelencia en el sector inmobiliario y por eso estamos convencidos de que será nuestra fórmula de éxito en el mercado de Barcelona”.

¿Cómo nació Hannan-Piper? “Hannan-Piper es una unión de visiones y paradigmas que nos inspiran cada día a revolucionar positivamente el sector inmobiliario. William Hannan fue el primer presidente de la Asociación Americana de Agentes Inmobiliarios en 1908 y quien luchó para que se adoptara el primer código de ética para agentes inmobiliarios. Walter Piper, quien presidió la misma asociación en 1916, luchó para que se educara y se licenciara por primera vez a los que se dedicaban al sector inmobiliario, con el propósito de profesionalizar las prácticas y ofrecer un mejor valor en el servicio experto que brindamos. En resumidas cuentas, creemos firmemente en hacer las cosas bien y esto nos abre puertas para que cada día más personas confíen en nosotros para atender sus necesidades inmobiliarias”.

¿Y cuáles son sus planes futuros como empresa en España? “Actualmente estamos centrados en reclutar al mejor talento inmobiliario de Barcelona. En estos momentos contamos con 18 agentes asociados en nuestra oficina ubicada en los Edificios Trade en Barcelona y esperamos llegar a 40 agentes asociados para finales de 2021. También para finales de este año, tenemos previsto abrir nuestra segunda oficina en Cataluña, específicamente en la zona de la Costa Brava y 4 oficinas adicionales para 2024. Contamos con un equipo de excelentes profesionales del sector, con la mejor disposición y capacidad de lograr un crecimiento estable, sin que se desvirtúe nuestra esencia como empresa. El crecimiento desmedido, muchas veces acaba por despersonalizar los servicios que brindamos y no podemos darnos el lujo de caer en eso. Como incubadora de negocios inmobiliarios, queremos siempre brindarles a nuestros asesores asociados la mejor formación y las mejores herramientas del sector, para que puedan sobrepasar las expectativas de los clientes. Si nos centramos en ayudar a los nuestros, garantizamos siempre cumplir con la satisfacción de nuestros clientes”.

