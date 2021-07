AleaSoft: Verano de récords en el sector de la energía Comunicae

viernes, 23 de julio de 2021, 16:04 h (CET) Durante el verano de este 2021, ya se han publicado noticias de varios récords en los mercados de energía y combustibles. Muchos récords están relacionados entre sí. Desde AleaSoft se hace un repaso de los principales máximos históricos registrados hasta la fecha Aunque aún no ha terminado el verano de 2021, ya se puede anunciar como una temporada de récords en los mercados de energía europeos. El 21 de julio se alcanzó el récord histórico de precio medio diario en España, con una cifra de 106,57 €/MWh. Pero se puede decir más aún, tres de los cuatro días con los precios promedio diarios más altos de toda la historia del mercado eléctrico de España se encuentran en la semana del 19 de julio, de martes a jueves, todos con valores superiores a los 100 €/MWh.

No se rompió el récord de precio horario, sin embargo, hay récords más allá del precio medio diario: si se analiza el precio medio semanal, eliminando así los efectos por día de la semana, fines de semana y laborables, la semana con el precio promedio más alto en España es hasta la fecha, la del pasado 5 de julio, con un precio promedio de 93,51 €/MWh.

El mes de mayor precio en la historia del mercado también ha ocurrido en este verano. Junio de 2021 tuvo un precio medio de 83,30 €/MWh. Sin embargo, a pocos días de terminar julio, es muy probable que ese récord se rompa nuevamente, pues el precio promedio de los días transcurridos hasta el 23 de julio se sitúa en 92,61 €/MWh, y las previsiones de AleaSoft indican que el promedio del mes completo se situará en torno a ese mismo valor.

Estos récords en el mercado han ocurrido en un momento en el que, si bien la demanda ha aumentado por el aumento de las temperaturas, no ha sido excepcionalmente alta, como sí lo han sido los precios de la electricidad. Los récords de precios se deben más bien a la combinación de más factores, entre los cuales se encuentran otros récords de este verano.

La generación con ciclos combinados de gas es el respaldo actual a la generación con energías renovables y nuclear en España. Esta tecnología tiene una doble dependencia de mercados internacionales, por una parte, depende evidentemente del precio del gas, que es su combustible primario y, por otra parte, depende del precio de los derechos de emisión de CO2. Al observar el comportamiento de estos precios en el mercado, resulta que tanto uno como otro, han marcado máximos también en este verano.

El gas TTF, el gas de referencia a nivel europeo, tuvo un precio promedio en junio de 2021 de 28,79 €/MW, que es el precio mensual más alto de los últimos ocho años. Para el caso de España, el mercado MIBGAS registró un precio medio mensual para junio de 28,67 €/MWh, cifra que no se alcanzaba desde septiembre de 2018.

En el caso de los derechos de emisión de CO2, el precio marcado el pasado 5 de julio al alcanzar los 57,77 €/MWh constituye el precio más alto de la historia. Además, el precio medio del pasado mes de junio es también el récord histórico de precio mensual más alto, de 52,80 €/MWh.

Desde AleaSoft siempre se alerta que episodios extremos del mercado ocurren de manera coyuntural y no son sostenibles en el largo plazo. Los récords y titulares que está generando el mercado no necesariamente representan su tendencia en el medio y largo plazo. Es por eso que para todos los agentes del sector resulta cada vez más importante contar con previsiones de precios de largo plazo que sean coherentes y ofrezcan información sobre el comportamiento de las variables de mercado, más allá de titulares y récords. Solo así se podrá hacer una correcta gestión de las inversiones, proyectos e instalaciones que minimice los riesgos.

Una forma de mantenerse actualizado de lo que ocurre en los mercados y comprender de forma más profunda su comportamiento son los webinars gratuitos que se organizan regularmente en AleaSoft. La próxima cita es el 7 de octubre, donde, en colaboración con ponentes de Deloitte, se analizará la situación de los mercados a la salida de la crisis, un año después. La inscripción para asistir a este webinar ya está abierta. Además, en todo momento se pueden solicitar las grabaciones de cualquiera de los webinars anteriores.

Para más información, es posible dirigirse al siguiente enlace: https://aleasoft.com/es/verano-records-sector-energia/

