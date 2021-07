Loro Parque Fundación hace una donación para proteger a los elefantes en Tailandia Comunicae

viernes, 23 de julio de 2021, 16:07 h (CET) La Fundación ha querido ayudar a la Thai Elephant Alliance Association, que se ocupa de cuidar a los elefantes que enfrentan una situación dramática debido a la crisis ocasionada por la COVID-19 y la falta de turismo En el contexto de crisis mundial actual, que ha afectado gravemente al turismo y está teniendo consecuencias dramáticas también para algunos animales, Loro Parque Fundación ha realizado una donación de 20.000 dólares a la Thai Elephant Alliance Association.

Esta asociación se dedica a cuidar a los elefantes que antes tenían un modo de vida gracias al turismo y que ahora han quedado desprotegidos a raíz del parón ocasionado por la COVID-19. Gracias a ella, los animales viven en grandes superficies y reciben todos los cuidados y la atención que necesitan para poder subsistir dignamente el resto de su vida.

Aunque Loro Parque Fundación no ha podido hacer entrega de la donación personalmente, lo ha hecho en su representación el embajador de España en Tailandia, Emilio de Miguel Calabia, una vez que esto ha sido posible dadas las circunstancias.

El confinamiento generalizado en muchos países y la paralización mundial de los viajes ha tenido un gran impacto para muchas instalaciones que mantienen animales, como los zoológicos o algunos centros de rescate. Su cierre forzoso los ha dejado sin visitantes, que representaban su única fuente de ingresos, pero estas organizaciones deben continuar alimentando a los animales y proporcionándoles servicios veterinarios, enriquecimientos ambientales y abastecimiento de medicinas para garantizar su bienestar.

Esta situación es especialmente dramática para los centros que cuidan de los animales más grandes, como los elefantes, que cada día requieren para su alimentación 200 kilos de vegetales por ejemplar. En Tailandia existen decenas de estos centros y se estima que podría hacer hasta 4000 elefantes que fueron recogidos cuando dejaron de ser útiles como animales de trabajo a causa de la mecanización. Gracias a la afluencia de turistas en el país, se les podía cuidar y alimentar de manera digna, pero hoy, con la crisis originada por la expansión del COVID-19, eso ya no es posible.

Numerosos parques tailandeses están haciendo frente a una situación financiera trágica, resultando en dificultades para alimentar de forma adecuada a sus animales. Y la liberación de los animales de forma descontrolada tampoco es una solución viable, porque supondría un problema medioambiental e, incluso, social, dado que los hábitats naturales no pueden soportar una densidad más alta de elefantes y es muy probable que acabaran arrasando campos de cultivo. Esto sin contar con que muchos de ellos acabarían desnutridos y enfermos, e incluso muriendo de hambre.

Así, es en estas circunstancias, en las que es necesario colaborar para evitar el sufrimiento animal, que Loro Parque Fundación ha decidido contribuir a la protección de estos elefantes en riesgo con una donación que permitirá proporcionarles alimentos y un cuidado adecuado, asegurando su supervivencia.

