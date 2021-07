Vigo incentiva a los bares con pérgolas y ampliación de terrazas Comunicae

viernes, 23 de julio de 2021, 15:47 h (CET) Carpintería Maydeco se hace eco de la información aportada por Faro de Vigo en la que se cuentan las nuevas medidas para la hostelería como la instalación de pérgolas Carpintería Maydeco, expertos en pérgolas de madera en Sevilla con carpintero en Sevilla, se hace eco de la información de Faro de Vigo según la cual la ciudad de Vigo ha informado a la hostelería de nuevas medidas para incentivarla como la instalación de pérgolas o la ampliación de terrazas en plazas de aparcamiento.

Vigo pondrá una nueva ordenanza municipal de terrazas para poner nuevas instalaciones. Una de estas instalaciones serán pérgolas permanentes y cubiertas para las mesas y sillas en las calles y aceras de la ciudad. Estas instalaciones pretenden proteger los veladores para incentivar la restauración en la ciudad.

En esta futura ordenanza municipal se prevé también la instalación de tarimas de aprovechamiento hostelero en las zonas donde no haya suficiente espacio para los peatones y los veladores. Estas tarimas se colocarán en aparcamientos que se suprimirán con ese fin. Esta información ha sido dada en boca del alcalde de Vigo, Abel Caballero, a la federación de hosteleros de la que es presidente César Sánchez-Ballesteros.

El documento aún se encuentra en una fase de consultas previas. Una vez pase de esta fase, se establecerán unos periodos de concesión para las estructuras permanentes que no estarán ancladas. Estos periodos serán de 3 a 4 años y en los que estas estructuras deberán cumplir una criterios de estética que sean homogéneos a la zona en la que se encuentren. Según las palabras del alcalde, esta medida mantendrá la “tasa cero” de ocupación de vía pública, tal y como ocurre en la actualidad.

Esta medida será voluntaria, aunque los establecimientos que opten por sombrillas o toldos tendrán un tiempo limitado mientras se amortizan los nuevos elementos. En esta medida no se descarta dar algunas facilidades financieras a los locales que decidan instalar estar pérgolas permanentes para poder sufragar su instalación.

