South Summit apuesta por València como hub de innovación y referente en la industria de la salud

viernes, 23 de julio de 2021, 15:52 h (CET) South Summit ‘Health & Wellbeing’ València es una iniciativa de South Summit que tendrá lugar los días 3 y 4 de noviembre en Veles e Vents para visibilizar el creciente ecosistema valenciano de innovación, que en los últimos años se ha posicionado como uno de los referentes claves en España València adquiere gran protagonismo al atraer a referentes mundiales del mundo de los negocios y la inversión en esta importante industria.

South Summit ‘Health & Wellbeing’ València albergará una Startup Competition en la que las 20 startups elegidas como finalistas podrán dar a conocer sus proyectos ante los principales actores del ecosistema emprendedor e inversores nacionales e internacionales.

South Summit Madrid 2021 tendrá lugar entre el 5 y el 7 de octubre, bajo el lema ‘Shape the future’, una propuesta pionera para esta nueva edición en la que a sus pilares 'Conexión, Innovación y Negocio' ha sumado un cuarto fundamental para dar forma al futuro: la 'Sostenibilidad'. Mostrar al mundo el alto potencial del ecosistema valenciano como hub clave del emprendimiento y la innovación, impulsándolo como referente en la industria de la salud y la calidad de vida y atrayendo talento, inversión y negocio, y así favoreciendo la maduración del ecosistema, ese es el objetivo principal de ‘South Summit Health & Wellbeing Valencia’, una iniciativa de South Summit powered by IE University en colaboración con la asociación Startup Valencia con el apoyo de la Conselleria de Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball de la Generalitat Valenciana y la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital de la Generalitat Valenciana; Diputación de Valencia y el Ayuntamiento de València, en alianza con La Marina de València y Valencia World Design Capital, que tendrá lugar los días 3 y 4 de noviembre en Veles e Vents.

La plataforma de conexión 365 entre los actores clave del ecosistema global del emprendimiento y la innovación aterrizará en la Comunitat Valenciana con el fin de generar un punto de encuentro y conexión entre los principales actores nacionales e internacionales con el ecosistema emprendedor valenciano. En especial, se buscará reforzar el posicionamiento de la región como referente global en el sector de la salud y el bienestar.

“Como parte de nuestra estrategia, apostamos por la verticalización y por los ecosistemas locales clave, donde desarrollar encuentros sectoriales, que potencien su posicionamiento como referentes internacionales. Valencia es un ecosistema boyante, creciendo de forma vertiginosa y posicionada tanto a nivel local como internacional, con grandes startups y una comunidad muy potente de emprendedores e inversores y el respaldo del gobierno regional y local”, ha asegurado María Benjumea. “El encuentro en la Comunidad Valenciana es una apuesta a largo plazo para impulsarla como referente global en salud y calidad de vida y acelerar la madurez de su ecosistema”, ha confirmado la fundadora de South Summit.

South Summit como plataforma de innovación apuesta fuertemente por la sostenibilidad. Como empresa está comprometida a la emisión neta cero para 2030, haciendo una llamada a todo el ecosistema para sumarse a este desafío. Además, todos sus encuentros son sostenibles, optando por materiales circulares y una producción verde.

South Summit ‘Health & Wellbeing’ València albergará una Startup Competition para startups nacionales e internacionales. En concreto, South Summit está buscando a las startups más disruptivas del sector de la salud y el bienestar, que van desde proyectos de Digital Health a aquellos relacionados con AI & Data Driven Healthcare, Robotics & Smart Materials, Wearable Tech, BioTech and Medicine, Food & Nutrition, Human-Centricity, Emotional, Physical, and Social Wellbeing.

Entre todas las participantes se seleccionarán unas 20 startups finalistas, que podrán participar en el encuentro y realizar un pitch ante inversores, corporaciones los principales actores del ecosistema emprendedor. El ganador accederá automáticamente a la final de South Summit Madrid 2022. Las startups que quieran inscribirse pueden hacerlo ya y hasta el 21 de septiembre, a través de la web de South Summit.

