Con la llegada del verano aumentan los casos de otitis externa

viernes, 23 de julio de 2021, 14:12 h (CET) El principal factor de riesgo es bañarse en playas y piscinas y no secarse bien los oídos. Los expertos de Aural Widex recomiendan el uso de tapones de baño, preferentemente aquellos que se hacen a medida del oído de cada persona. Los síntomas de esta infección pueden ir desde el dolor en el oído o supuración del conducto hasta la disminución de la audición El verano va acompañado del aumento de casos de otitis externa, conocida también como “oído del nadador”. Según explican los expertos de los Centros Auditivos Aural Widex, pioneros en audiología, se trata de una infección leve del canal auditivo externo producida por los restos de agua que quedan dentro de este canal, permitiendo que las bacterias proliferen.

El uso de bastoncillos u otros objetos dentro del canal auditivo externo también puede producir este tipo de infecciones, ya que dañan la piel dentro del canal y estas heridas se sobreinfectan.

El Dr. Ricardo Bartel, otorrinolaringólogo especializado en otología y cirugía endoscópica del oído y rinología y cirugía endoscópica nasosinusal, cuenta cuáles son los síntomas para detectarlos a tiempo: “Los síntomas suelen ser suaves en un principio, pero pueden empeorar si esta no es tratada a tiempo. El síntoma cardinal es la otalgia (dolor en el oído), este es como un pinchazo que empeora al tocarnos o movilizar el pabellón auricular. La entrada del canal puede verse eritematosa (enrojecida). Si la infección progresa, puede incluso haber supuración del conducto, disminución de la audición e incluso verse afectado el cartílago de la aurícula (condritis)”.

Diagnóstico y tratamiento para la otitis externa

Habitualmente el diagnóstico de la otitis externa se realiza en la consulta. Si la infección está avanzada o es persistente a pesar del tratamiento, puede que se requieran más estudios.

El objetivo del tratamiento es curar la infección y permitir al oído que se recupere. Limpiar el conducto es muy importante para permitir que las gotas con antibiótico puedan hacer efecto correctamente. El tratamiento ideal corresponde a la administración de antibiótico por vía tópica (habitualmente en gotas óticas).

En caso de no ser tratada, la otitis externa puede tener complicaciones como: pérdida transitoria de audición, cronificación de la infección, condritis (cuando la infección de la piel del canal auditivo externo se extiendo al cartílago de la aurícula) u otitis externa necrotizante (solo posible en pacientes diabéticos o inmunodeprimidos, agresiva y grave que requiere tratamiento a largo plazo).

Tapones para prevenir esta patología típica del verano

El uso de tapones en los baños en piscinas o playas ayuda a prevenir la otitis. Al cubrir los conductos auditivos se impide la entrada de agua que acostumbra a ser la causa principal tanto de otitis externas, como de procesos de agudización de otitis medicas crónicas.

Beatriz Fernández Ceballos, audioprotesista de AURAL WIDEX, explica la importancia de utilizar tapones personalizados: “Cada oído es diferente anatómicamente, cada oído tiene un conducto distinto y un tamaño diferente, por lo que no a todas las personas les sirven los mismos tapones. Lo más importante que tener en cuenta en un tapón de baño es que tenga un ajuste perfecto para evitar que el agua penetre”.

Por ello, recuerda Fernández Ceballos, “unos buenos tapones de baño son aquellos que se realizan a través de la toma de impresión del oído, y se fabrican especialmente a medida”.

Al fabricarse a medida, serán unos tapones que proporcionarán la seguridad de que están perfectamente adaptados, y que no se van a mover ni a caer mientras se nada.

Además, un buen tapón de baño debe estar realizado con material de silicona especial y de calidad para que sea cómodo de llevar durante un largo período de tiempo, evitando roturas por su uso prolongado. También debe ser de un material hipoalergénico para que sea recomendable su uso para todas las edades para y personas con diversas patologías auditivas.

Acerca de AURAL WIDEX

La misión de los Centros Auditivos Aural y los Centros Oficiales Widex, que constituyen una red de distribución de más de 250 gabinetes auditivos en toda España, es ayudar a las personas a mejorar su audición, su calidad de vida y su bienestar. Para conseguirlo, se apoyan en los profesionales más formados y mejor capacitados, los protocolos de servicio más exigentes y la mejor tecnología auditiva: los audífonos Widex.

Widex ha sido protagonista de la mayor parte de los hitos tecnológicos de la historia de la audioprótesis, como el primer audífono digital (WIDEX SENSO, 1996), el primer audífono con machine learning (WIDEX EVOKE, 2018) o, más recientemente, el primer audífono que proporciona un sonido auténticamente natural evitando el sonido metálico que tenían hasta ahora incluso los mejores audífonos (WIDEX MOMENT, 2020).

