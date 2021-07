Schneider Electric consume el 100% de electricidad limpia en sus fábricas y centros de España Comunicae

viernes, 23 de julio de 2021, 13:44 h (CET) La multinacional evitará la emisión de más de 3800 toneladas de CO2 al año. Las fábricas y centros de Schneider Electric España han implementado también múltiples medidas de eficiencia energética, consiguiendo una reducción de consumo energético de entre un 15% y un 25% en los últimos 5 años Gracias a las medidas de sostenibilidad implementadas, Schneider Electric da un paso fundamental en su camino hacia la neutralidad de carbono de sus operaciones globales en 2025 y para ser emisor neto cero de CO2 en 20.

Schneider Electric, líder en la transformación digital de la gestión de la energía y la automatización, ha conseguido que el 100% de la energía eléctrica que utilizan sus fábricas y centros de distribución en España proceda de fuentes renovables. Se trata de un paso fundamental en su camino hacia la neutralidad de carbono de sus operaciones en 2025 y para ser emisor neto cero de CO2 en 2030.

“El suministro de nuestras plantas y centros de trabajo con electricidad 100% limpia es un avance más en la estrategia de descarbonización de nuestra compañía, y estamos muy orgullosos de haberlo logrado ya en España”, asegura Josu Ugarte, Presidente de Schneider Electric en Iberia. “Hemos emprendido este camino en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y con los objetivos climáticos de la Unión Europea, y porque estamos convencidos de que la industria juega un papel clave en la transición hacia una economía baja en carbono”.

Medidas de eficiencia energética y sostenibilidad

Actualmente, Schneider Electric cuenta con fábricas, centros de distribución y oficinas comerciales en las localidades de Capellades (Barcelona), Griñón (Madrid), Meliana (Valencia), Molins de Rei (Barcelona), Puente la Reina (Pamplona), MESA (Mungia), Sant Boi de Llobregat (Barcelona), Bac de Roda (Barcelona), Cartuja (Sevilla) y San Sebastián de los Reyes (Madrid). En total, el consumo eléctrico anual de estas instalaciones es de más de 25.000 MWh.

Además de la introducción de electricidad limpia, las fábricas y los centros han implantado múltiples medidas de eficiencia energética, especialmente centradas en tecnologías de control y gestión de la energía, control de edificios e iluminación LED, entre otras, consiguiendo así una reducción del consumo energético en los último 5 años entre un 15% y un 25%.

Además de la apuesta por las energías renovables, en los últimos dos años estos centros han implementado otras medidas de sostenibilidad encaminadas a la reducción del consumo de agua –mediante monitorización tecnológica-, a la reducción, reutilización y tratamiento de residuos, la instalación de puntos de recarga de vehículos eléctricos, etc.

Objetivo: libres de carbono en 2030

A nivel internacional, Schneider Electric prevé contar con 70 plantas y centros de distribución emisores cero neto de carbono para 2025. Esto se está logrando gracias a un amplio conjunto de iniciativas para optimizar la eficiencia energética en todas sus operaciones, a la electrificación de sus procesos, al consumo de energía renovable y al cambio de su flota por vehículos eléctricos (conforme a la iniciativa EV100). Estos compromisos están recogidos en el programa ‘Schneider Sustainability Impact’ (SSI), que abarca de 2021 a 2025.

A modo de ejemplo, Schneider Electric ha lanzado recientemente el Zero Carbon Project, que tiene como objetivo reducir la huella de carbono de su cadena de suministro. Con esta iniciativa, la empresa trabajará con sus 1.000 principales proveedores para reducir a la mitad las emisiones de CO2 de sus operaciones para 2025.

Fruto de estos compromisos, este año Schneider Electric se ha convertido en la empresa más sostenible del mundo según el ranking anual de Corporate Knights. Además, acaba de ser nombrada “Mejor organización con cadena de suministro sostenible global” en la Global Sustainable Supply Chain Summit 2021. A finales de 2020, el 80% de las operaciones de Schneider Electric se alimentaban con energías renovables, habilitadas por las propias tecnologías de Schneider Electric y fomentando los Power Purchase Agreements (PPAs).

