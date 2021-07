El vídeo marketing es la estrategia del futuro para posicionar empresas Emprendedores de Hoy

viernes, 23 de julio de 2021, 12:38 h (CET)

Se estima que para el 2022 el 80% del tráfico de internet sea contenido audiovisual, en este sentido, el vídeo marketing es la tendencia del momento y cada vez más, este fenómeno será más importante entre el público, convirtiéndose de esta manera en una estrategia vital para cualquier plan de marketing empresarial.

La formación siempre será el mejor camino para obtener mejores resultados y, en este sentido, Fernando Beat Del Río, profesional audiovisual con más de 15 años de experiencia en imagen, vídeo y fotografía creó “Grabar es para siempre“, un libro práctico dirigido a empresas y profesionales que desean adquirir las mejores herramientas y técnicas del vídeo marketing.

Práctica en vídeo marketing con ”Grabar es para siempre” El surgimiento de redes sociales 100% en vídeo como Tik Tok o el furor que están teniendo los reels de Instagram son una muestra de que el vídeo está tomando un repunte increíble cuando se trata de las preferencias del cliente en internet.

Una de las formaciones especializadas en vídeo marketing que se ha convertido en un fenómeno editorial en varias categorías de Amazon es “Grabar es para siempre”, un libro escrito por Fernando Beat Del Río que recopila las experiencia de este profesional y le ofrece a los lectores una visión más clara sobre cómo usar el vídeo para mejorar los resultados de las estrategias de marketing empresarial. En cada una de las páginas de este libro, el usuario encontrará trucos y píldoras sobre el vídeo marketing, así como ideas de contenido en vídeo que se pueden publicar y tips para perder el miedo a la hora de grabarse.

Este best seller ha sido creado bajo un formato interactivo diseñado para que cualquiera, aunque no sea un profesional del mundo de la fotografía y el vídeo, comprenda mediante ejemplos las mejores técnicas al momento de realizar sus vídeos. Muchos de sus capítulos contienen códigos QR que, al ser escaneados desde un dispositivo móvil, llevan directamente al usuario a vídeos con ejemplos fáciles de aplicar. En la edición digital del libro, directamente se puede pinchar en las miniaturas del vídeo para verlo.

El libro también forma parte de un proyecto social, ya que los fondos recibidos de la edición digital van destinados a fundaciones como Save The Children. “Grabar es para siempre” puede comprarse en Amazon y a través de la página web de FBR Fotografía y Video o el correo electrónico de contacto del autor.

Fernando Beat del Río, especialista en imagen, vídeo y fotografía El autor de la obra, Fernando Beat del Río, es fundador de la empresa FBR, donde combina su talento como fotógrafo y videógrafo para producir y grabar vídeos corporativos. El especialista en imagen, vídeo y fotografía cuenta con más de 15 años de experiencia en el sector. A lo largo de ellos ha trabajado en varios medios de comunicación. Actualmente, cuenta con su estudio propio y él y su equipo se encargan de inmortalizar cualquier tipo de evento

El vídeo marketing seguirá posicionándose como una de las estrategias más efectivas para conquistar a los públicos tanto en la web como en redes sociales, por lo que es fundamental para las empresas hacer un buen uso de este recurso. Enseñanzas como las de “Grabar es para siempre” son una buena alternativa para recibir todos los conocimientos necesarios en esta área.

