Zeuko comparte su experiencia en tecnologías de sensorización con Anmopyc

viernes, 23 de julio de 2021, 12:35 h (CET) En una jornada organizada por la Asociación de Fabricantes de Maquinaria de Construcción, Obra pública y Minería en colaboración con Tecnalia Zeuko ha participado en una reciente jornada organizada por Anmopyc y Tecnalia, sobre soluciones avanzadas de mantenimiento mediante tecnologías de sensorización e inteligencia artificial. El objetivo era acercar las últimas tendencias a los integrantes de la Asociación de Fabricantes de Maquinaria de Construcción, Obra pública y Minería, explicando las tecnologías disponibles, sus beneficios y los casos de éxito.

Como ejemplo de desarrollo en esta materia, Zeuko ha explicado los proyectos que está realizando en colaboración con Tecnalia aplicados al mantenimiento de grúas portuarias e industriales. Ismael Bienvenido, Managing Director de Transformación Digital de la firma, se ha encargado de presentar sus soluciones para prevenir las grietas en las grúas y realizar mantenimiento predictivo para grúas STS, basándose en la captura y análisis de datos.

En la intervención se han repasado las primeras experiencias fallidas para adentrarse en estos proyectos de digitalización y cómo la colaboración con Tecnalia ha sido clave para avanzar y llegar a desarrollar un sistema de captura de datos con capacidad de predicción. Esta solución de mantenimiento predictivo permite reducir las averías, mejorar la operativa de los activos, alargar su vida útil y aumentar su rentabilidad.

Se trata de unas soluciones que pueden ser a transferibles a la maquinaria pesada que se utiliza en las obras públicas, el transporte y la minería, ya que tiene muchas similitudes con las grúas en cuanto a su diseño y mantenimiento.

“Son activos que tienen mucha afinidad, a pesar de las diferencias. A la hora de recoger datos de una vibración o un eje que está girando, puede ser una grúa o una máquina que está haciendo un túnel; las tecnologías de sensorización son aplicables de forma parecida en ambos casos”, afirmaba Ismael Bienvenido.

Entre las recomendaciones, ha destacado la importancia de elegir la plataforma en la que volcar los datos y la actual disputa de los fabricantes para convertir sus soluciones en el estándar del mercado. “A la velocidad a la que va la tecnología, ya es factible crear una plataforma propia y, además, hay plataformas abiertas a todo tipo de software, fabricantes, dispositivos, etc., lo que facilita mucho la implantación”.

También se ha hecho hincapié en la necesidad de contar con personas experta en el campo en el que se esté trabajando, capaces de aportar la visión especializada más allá de los datos. “Parece claro que en un proyecto de tecnologías de sensorización y digitalización necesitas expertos en matemáticas, software, etc. pero también es imprescindible un experto de dominio. Hay multitud de casos donde se fracasa porque se tiene en cuenta únicamente los datos sin el conocimiento sobre la actividad que se está realizando, y así es difícil obtener resultados”.

En este sentido, Ismael Bienvenido ha remarcado la propuesta estratégica de Zeuko para desempeñar su papel de empresa experta en el ámbito de las grúas y la maquinaria especial, acompañándose de expertos tecnológicos para desarrollar esa capacidad y ofrecerla al mercado.

