Per-pack estrena nueva página web

viernes, 23 de julio de 2021, 10:39 h (CET) La empresa que ofrece soluciones de embalaje ha decidido estrenar nueva web para conseguir una interacción más fácil e intuitiva con sus clientes Ofrecen soluciones de embalajes para un amplio abanico de sectores: alimentación, artes gráficas, madera, farmacia, cosmética y para la industria en general. Se trata de una empresa que comercializa máquinas embolsadoras y máquinas retractiladoras en el territorio nacional, trabajando con marcas como Hugo Beck y SmiPack que permiten realizar una cantidad de producción muy elevada en un tiempo mínimo.

La empresa de embalaje por excelencia a nivel nacional ha estrenado web recientemente. www.per-pack.com ha decidido ser actualizada para ofrecer a sus clientes una plataforma online que les permita acceder a toda la información de la empresa. En esta web se han implementado diversos apartados que engloban toda la información necesaria para todos los visitantes de la web.

Para facilitar y mejorar la experiencia de compra del usuario, se ha creado una sección donde se encuentran los diversos productos disponibles que comercializa la empresa. Además, hay un apartado de contacto donde el internauta tiene contacto de una forma más directa.

“Noticias” es el apartado más novedoso que ha incorporado la web donde se suben artículos de diversos temas relacionados con las máquinas de embalaje dirigidos a los clientes y a la resolución de dudas.

La actualización de la imagen y el diseño de la web de Per-pack no supone sólo un crecimiento de la empresa en el ámbito digital, sino que también ha supuesto un crecimiento general y en todos los aspectos, haciendo así que día tras día se convierta en una empresa más importante y potente.

Ofrecer una plataforma renovada hará que los visitantes e internautas que la visiten puedan acceder a todo el contenido de una forma más fácil e intuitiva gracias a su moderna y sencilla.

Esta empresa está en pleno crecimiento y esto se ve reflejado en todas las acciones e inversiones que van realizando para que esto siga en auge y no decaiga.

Además de visitar la página web, también hay la posibilidad de contactar con ellos a través del número de teléfono: 93 846 44 55 o escribiendo un mail a la siguiente dirección de correo: info@per-pack.com.

