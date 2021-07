Evaporalia, aliada de las empresas industriales para combatir el ‘estrés térmico’ Comunicae

viernes, 23 de julio de 2021, 10:56 h (CET) Los sectores de la alimentación, automoción y embalaje destacan como casos de éxito de sus sistemas de climatización. El grupo al que pertenece la empresa valenciana está presente en más de 15 países y ha alcanzado una facturación anual de 140 millones de euros La empresa valenciana Evaporalia, referente de la bioclimatización, la innovación y el ahorro energético, se ha convertido en la mejor aliada de las empresas industriales para la actual campaña estival, con sus sistemas de climatización, que luchan contra el denominado ‘estrés térmico’.

Y es que los climatizadores de Biocool, marca distribuida por Evaporalia, se han afianzado en el mercado como una solución sostenible para conseguir una industria sana y segura para los trabajadores. Todo ello, por tratarse de sistemas que evitan la problemática generada por el exceso de calor, a la vez que ventilan y renuevan el aire interior, consiguiendo un aire limpio, libre de virus, bacterias y polución.

Tal y como se regula en el Real Decreto 486/1997, la temperatura máxima de trabajo en el interior de actividades industriales debe ser de 27ºC. Dicho decreto establece que los locales de trabajo deben evitar las temperaturas y las humedades extremas y los cambios bruscos de temperatura, entre otros aspectos. En el caso de aquellos locales donde se realicen trabajos sedentarios propios de oficinas, la temperatura deberá de estar comprendida entre los 17 y 25 ºC. Asimismo, la humedad deberá de estar comprendida entre el 30 y el 70% excepto en los locales donde existían riesgos por electricidad estática, en los que el límite inferior será el 50%. Para ambos casos, temperatura y humedad, son óptimos los sistemas Biocool.

No obstante, mantener esta temperatura en verano es difícil para las industrias, más si cabe si su actividad también genera calor, como puede ser el caso de hornos o fundiciones. Este exceso de calor puede conllevar problemas graves como el ‘estrés térmico’, la baja productividad laboral o el incremento de la accidentalidad.

El ‘estrés térmico’ es un problema que sufren los trabajadores que desarrollan su actividad laboral en un entorno muy caluroso y resulta de la combinación del calor ambiental, del generado por la propia actividad física, e incluso del que provoca la ropa de trabajo que produce el aumento de la temperatura del cuerpo humano.

En este sentido, los sistemas de climatización de Evaporalia aportan un aire 100% exterior y permiten mantener puertas y ventanas abiertas, con lo que el aire interior se renueva constantemente. Sin embargo, los sistemas convencionales, como el aire acondicionado no son viables en este tipo de casos, debido principalmente a su gran coste económico tanto de instalación como de consumo energético.

Como ejemplos de casos de éxito de climatización en industrias, destacan automoción, alimentación, embalaje y packaging. Aunque estos sistemas también son la solución perfecta para hostelería y centros escolares. En el caso de la industria del embalaje, en una nave de 2.500 m2 se ha ahorrado 16.000 €/ año en la factura energética y se ha reducido en un 80% sus emisiones de CO2.

Sobre Evaporalia

Evaporalia es el distribuidor exclusivo para diferentes zonas de España de la marca Biocool, perteneciente al Grupo Termigo/Dantherm Group, siendo uno de los mayores proveedores de productos y soluciones para el control de sistemas de bioclimatización del mercado a nivel mundial. Cuenta con un catálogo de marcas consolidadas en el sector de la bioclimatización y ahorro energético, con soluciones fijas y portátiles para la climatización. En la actualidad es la compañía puntera en ventas a nivel español y está presente en el mayor número de empresas líderes de todos los sectores, tales como, alimentación, automoción, embalaje, logística, aeronáutica, plástico, logístico o farmacéutico.

El grupo al que pertenece la compañía valenciana está presente en más de 15 países, ha alcanzado un volumen de facturación de 140M€ y, recientemente, ha llegado a un acuerdo de distribución con la empresa norteamericana Big Ass Fans para vender sus ventiladores anti Covid-19 de manera exclusiva en España y Portugal.

