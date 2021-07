Transformando tu visión: el coaching como herramienta de transformación Emprendedores de Hoy

Las personas que quieran desarrollarse personal y profesionalmente deben cambiar la manera de ver e interactuar con el mundo.

Para lograr con éxito estos cambios es necesario aprender nuevas habilidades y hábitos diferentes. El coaching como herramienta de transformación es el método usado por Fabio Gallego y su empresa Transformando tu visión para ayudar a desarrollar dichos hábitos y habilidades.

Sus estrategias van dirigidas a individuos y equipos de trabajo que buscan mejorar no solo su productividad, sino la dinámica de la relación con otras personas para conseguir objetivos comunes. Esto significa que cada uno se abre a descubrir nuevas posibilidades y distintos cursos de acción.

¿Por qué el coaching es considerado una herramienta de transformación? El coaching es un proceso destinado a transformar la vida profesional y personal de quien lo recibe. Las personas se ven expuestas a un camino profundo de autoexploración, altamente creativo e inspirador. Esto aumenta la rapidez de aprendizaje con la que consiguen lograr sus objetivos. Para ello, se basa en técnicas y estrategias que buscan cambiar la visión de las personas,permitiéndoles encontrar y desarrollar más oportunidades que hasta ahora no habían podido ver.

De igual manera, esta herramienta permite crear vínculos basados en la cooperación, la pasión para desarrollarse y crecer como equipo, así como la facilidad para resolver conflictos. Esto resulta muy significativo a la hora de transmitir a los clientes mensajes consistentes, confiables y con mucho valor. No solo impulsa las buenas relaciones con los equipos de trabajo, sino que hace que cada persona que experimente el proceso de coaching se convierta en un “dinamizador”, una especie de “cargador de inspiración y energía”. Esta habilidad también lleva a mejoras en el ámbito familiar, ya que permite una mejor escucha, compresión y propuestas positivas en sus miembros. Por otra parte, el coaching como herramienta de transformación consigue abrir aún más la mente de quienes lo consiguen, pudiendo llegar más lejos al no verse limitados por un único pensamiento o estado emocional. Produce que rompan con esquemas fijos, estancados y diseñen nuevas formas de pensar y actuar.

¿Quién es Fabio Gallego y qué ofrece como coach? Fabio Gallego es un coach con 30 años de experiencia en el uso del coaching. Se le considera uno de los pioneros en España, combinando distintas metodologías y sistemas efectivos de cambio personal, tal como lo demuestran sus múltiples publicaciones.

Es un coach que tiene un buen conocimiento de cómo tratar con la debilidad emocional de las personas y hacerles notar cómo sacar su mejor versión y su mejor estado emocional, como hacen los deportistas de élite.

Este coach, a través de su empresa Transformando tu visión, busca desarrollar y maximizar las habilidades esenciales de cambio en sus clientes. Como ejemplo de estas habilidades, se encuentran la creatividad y el pensamiento estratégico, que combinadas permiten el desarrollo de ideas innovadoras con resultados tangibles.

Justamente, sus 10 libros hablan de Comunicación Efectiva, Creatividad, Estrategia y Gestionar de Manera Eficaz la Mente. Además de esto, enseña estrategias basadas en la neurociencia, teorías del discurso (o semiótica, que estudia como se produce “el significado en cualquier ámbito”) y las tecnologías más actuales del cambio. Es posible imaginar que, con todo ello, se eleva la persuasión, el impacto de los mensajes. No es de extrañar, así mismo, que sus clientes mejoren sustancialmente sus habilidades mentales, la toma de decisiones, su potencia emocional y el dominio propio ante cualquier situación.

Ahora más que nunca, alcanzar el éxito deseado depende de un conjunto de habilidades y conocimientos en liderazgo e inteligencia emocional, creatividad y acción efectiva para superar cualquier reto. En Transformando tu visión estos conocimientos pueden conseguirse a través de coaching estratégico individual o grupal, consultorías, talleres y seminarios.

