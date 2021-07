Plume supera los 1.000 millones de dispositivos conectados a su red Comunicae

viernes, 23 de julio de 2021, 09:36 h (CET) Los consumidores aceleraron la inversión en dispositivos domésticos inteligentes durante la pandemia, según desvela Plume El pionero de los servicios inteligentes personalizados Plume®, anunció hoy que ha superado la barrera de los mil millones de dispositivos únicos de clientes gestionados por los controladores cloud de Plume en el mundo. Este logro coincide con un cambio importante en la forma en que las personas están utilizando la tecnología en el hogar para su comodidad diaria, el ocio y las nuevas formas de trabajo. Como parte de este anuncio, Plume ha publicado datos y previsiones sobre las tendencias del hogar inteligente resultantes de los aumentos en el número y tipos de dispositivos, horas de uso y datos utilizados en los dispositivos de los usuarios.

Los hogares están cada vez más llenos de dispositivos inteligentes y conectados, lo que proporciona una comodidad, personalización y disfrute sin precedentes. Si bien la pandemia aceleró e influyó en algunas tendencias en cuanto a tipos de dispositivos y patrones de uso en el hogar inteligente, el análisis de Plume encontró que muchas de estas tendencias ya existían antes de la pandemia y se espera que continúen después del Covid-19 a medida que los consumidores adoptan cada vez más dispositivos para hogares inteligentes. Además del aumento esperado en la compra y uso de teléfonos inteligentes, ordenadores portátiles y tablets, Plume encontró que los dispositivos de fitness, las cámaras de seguridad, los asistentes de voz y los dispositivos de cocina conectados viven una tendencia al alza muy significativa.

- Efecto pandémico: El COVID-19 provocó que los consumidores aumentaran los dispositivos en el hogar[1]. El número de dispositivos por hogar estadounidense aumentó un 38% durante la pandemia, aumentando a 18 dispositivos de media, frente al 13 de octubre de 2019. Esto refleja dos tendencias durante el confinamiento, un aumento en el número de miembros de la familia que viven juntos, como muchos jóvenes que regresaron de la universidad o de entornos urbanos; y la inversión en tecnología a medida que las personas pasaban más tiempo en casa. El dispositivo inteligente para el hogar más común es el asistente de voz, que creció un 28% de octubre de 2019 a mayo de 2021, seguido de las bombillas inteligentes, que crecieron un 110%, y de las cámaras de seguridad, que experimentaron un crecimiento del 40%.

- Priorizar el fitness durante la pandemia. En los EE.UU., a medida que los estadounidenses se apresuraban a crear gimnasios en casa, dispositivos inteligentes de fitness y wearables aumentaron su popularidad. Las bicicletas y entrenadores de fitness han estado en un máximo histórico, un 132% más en mayo de 2021 con respecto a octubre de 2019. Tonal, en particular, experimentó un crecimiento del 190% en los EE. UU., con Peloton creciendo un 158% de octubre de 2019 a mayo de 2021. Los wearables y los relojes inteligentes se expandieron con un crecimiento del 51% durante el mismo período de tiempo. Apple fue el reloj inteligente de más rápido crecimiento, creciendo un 54% desde octubre de 2019.

- Efecto entretenimiento: Confinamiento y streaming. A medida que los consumidores se vieron obligados a quedarse en casa, invirtieron en dispositivos de entretenimiento inteligentes para ocupar su tiempo. Los dispositivos para el hogar inteligente basados en entretenimiento aumentaron un 16% en general de octubre de 2019 a mayo de 2021. La categoría de entretenimiento inteligente más común fue la de televisores y dispositivos de streaming, que crecieron un 34% de octubre de 2019 a mayo de 2021, mientras que los decodificadores tradicionales crecieron solo un 2%. La categoría de dispositivos de entretenimiento de más rápido crecimiento fue la realidad virtual, que experimentó un crecimiento del 223%.

- ¿Ha llegado la cocina conectada para quedarse? Con muchos restaurantes cerrados debido a la pandemia, vimos a los consumidores pasar más tiempo preparando sus propias comidas y priorizando la comodidad que les aportaba la alta tecnología para el hogar. Los dispositivos de cocina inteligentes han estado en un máximo histórico: un 60% más en mayo de 2021 con respecto a octubre de 2019. La categoría de estufas, en particular, experimentó un crecimiento del 65% de octubre de 2019 a mayo de 2021.

- Seguridad en el hogar inteligente: el uso de la red doméstica presenta más amenazas cibernéticas. A medida que aumentó el número de dispositivos inteligentes, también lo hizo el número de amenazas de seguridad. Entre octubre de 2019 y mayo de 2021, hubo un aumento del 39% en el número de amenazas de seguridad cibernética bloqueadas por Plume en hogares estadounidenses.

- La iluminación, la seguridad y el estado físico, los grandes motores en Europa[2]. A medida que los residentes europeos se enfrentaron a múltiples confinamientos restrictivos debido a la pandemia, está claro que buscaron formas de hacer que sus hogares fueran más cómodos. Las bombillas inteligentes crecieron un 233% y las cámaras de seguridad crecieron un 29% de mayo de 2020 a mayo de 2021. Los asistentes de voz también experimentaron un crecimiento del 13% durante este mismo período de tiempo. Además, los residentes europeos buscaron formas de mantenerse ocupados y activos durante este tiempo, ya que las bicicletas y entrenadores de fitness aumentaron un 67%. Entre esta categoría, Peloton fue la marca más popular de Europa, experimentando un crecimiento del 82%.

- Los wearables y los relojes inteligentes florecieron en Japón[3]. Más residentes japoneses recurrieron a nuevas formas de monitorizar su salud, ya que la categoría de wearables y relojes inteligentes aumentó un 127% entre mayo de 2020 y mayo de 2021. Los relojes Apple en particular fueron la categoría de dispositivos más popular y de más rápido crecimiento en Japón, con un aumento del 131% durante el mismo período de tiempo.

"Este hito es significativo porque marca la llegada definitiva del hogar inteligente y conectado", según palaras de Bill McFarland, CTO de Plume. "En los EE. UU., Estamos viendo un crecimiento del 38% en los dispositivos conectados a nuestra red definida por software (SDN) y controlada por la nube, y creemos que esto es solo la punta del iceberg a medida que más consumidores vean su valor y se den cuenta de las ventajas del WiFi inteligente y los Smarthomes".

Las experiencias personalizadas del hogar inteligente - El hogar intuitivo – serán la clave del sector. Los consumidores ahora están listos para que los dispositivos que utilizan, y los servicios conectados, se anticipen a sus necesidades y vayan más allá de las soluciones puntuales. Ese nivel de interoperabilidad requiere visibilidad y capacidad para atravesar toda la red doméstica y gestionar la información de un conjunto de datos masivo y global. Los CSP, los fabricantes de dispositivos y de aplicaciones se apresuran a satisfacer esa necesidad. Como operador de la SDN controlada por nube más grande del mundo, Plume se encuentra en la intersección de todo.

Más de 200 Proveedores de servicio de telecomunicaciones (CSPs) confían en Plume para mejorar las experiencias de sus suscriptores, que ahora ofrece su servicio a más de 30 millones de hogares en todo el mundo. Los algoritmos de Inteligencia artificial de Plume optimizan continuamente los servicios para los clientes y toman acciones predictivas y preventivas, habilitadas de manera única por los aprendizajes de más de mil millones de dispositivos que alguna vez se han conectado a la SDN de Plume, incluidos los dispositivos conectados a las redes Wi-Fi domésticas, de invitados y comunitarias administradas por la nube de Plume.

[1]Fuente: Basado en datos anónimos tomados de hogares estadounidenses conectados a Plume Cloud entre octubre de 2019 y mayo de 2021.

[2]Fuente: Basado en datos anónimos tomados de hogares europeos conectados a plume cloud entre mayo de 2020 y mayo de 2021.

[3]Fuente: Basado en datos anónimos tomados de hogares japoneses conectados a plume cloud entre mayo de 2020 y mayo de 2021.

