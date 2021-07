Disculpe, venía a sembrar dudas

Dice una voz popular: "Somos esclavos de lo que decimos y dueños de lo que callamos". Pero, en algunas ocasiones es así y en otras no tanto. En realidad, somos esclavos de lo que decimos y callamos y dueños de nada. Porque detrás de todo pensamiento, esté éste verbalizado o no, hay un sentimiento y de estos somos prisioneros.





Cuántas veces me habré callado cuando tuve que hablar y más tarde, lleno de remordimientos, me dije:” ¿Por qué no dije esto, o lo de más allá?” Y en otras ocasiones, impulsado por el calor de una discusión, dije cosas de las que después me arrepentí. Y lleno de pesar, pensé:” Por qué no me mordería la lengua”. No siempre la prudencia es sinónimo de sabiduría. En según qué contextos, la cautela podría ser prima hermana de la cobardía, de la debilidad, de la traición, de la falta de convicción, de la falsedad, de la ambición.





En otras ocasiones, también me ha pasado que me arrepentí de haber dicho algo impulsivamente, pero más tarde los acontecimientos me confirmaron que lo hice bien a pesar de que perdí algo... En fin, no vengo aquí para aclarar nada, sino para sembrar dudas en el caso de que lo tuviera claro... Una vez leí que dudar es el principio de toda certeza. Aunque también se puede estar cierto de que la duda es la única verdad. En fin , ¿no sé si me explico? Es que tengo dudas...