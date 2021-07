Edítalo Pro: el canal de YouTube donde su protagonista, Antonio Escudero, explica las principales técnicas en la edición de vídeos a nivel profesional Emprendedores de Hoy

jueves, 22 de julio de 2021, 20:12 h (CET)

Aprender a editar vídeos ahora es más sencillo gracias a Edítalo Pro, un canal de YouTube que ofrece tutoriales relacionados con la edición audiovisual. Anteriormente solo los grandes estudios podían hacer ediciones de vídeo a través de equipos avanzados y costosos. Sin embargo, en la actualidad existen muchos programas que permiten hacer esto desde un ordenador o dispositivo móvil.

Su presentador Antonio Escudero enseña en su canal de forma gratuita todo lo necesario para hacer ediciones de vídeo a través de softwares como Adobe Premiere, Davinci Resolve y After Effects.

Editar vídeos de forma sencilla con Edítalo Pro Edítalo Pro aparte de ser una web es también un canal de YouTube de más de 180.000 suscriptores, donde las personas pueden aprender a través de artículos, tutoriales y cursos cómo editar vídeos rápidamente. En ambos canales digitales, estos cursos son totalmente gratuitos y se distinguen sobre todo por la manera en que se explica su contenido, consiguiendo que el aprendizaje sea fácil y ameno. Sus enseñanzas son online, por lo que pueden ser vistas desde cualquier lugar. Además de esto, Antonio Escudero ha puesto sus esfuerzos en crear diferentes tutoriales que no solo enseñen a principiantes sino también a aquellos que ya poseen conocimientos del tema de edición. Esto lo organiza por diferentes categorías en su canal, en las cuales se pueden encontrar la edición de vídeos para diferentes niveles, creación de títulos, editar el audio y el color de los vídeos, etc.

¿Por qué aprender a editar vídeos con Antonio Escudero? Antonio es un youtuber que desde muy pequeño se ha interesado por el mundo de los vídeos y el cine, lo cual lo llevó a crear el canal de YouTube Edítalo Pro que hoy en día enseña a miles de personas. En la actualidad, no solo ofrece conocimientos teóricos que ha aprendido, sino la suma de experiencias adquiridas en sus trabajos profesionales donde se incluye la creación de cortometrajes. Entre las ventajas que existen de aprender a editar vídeos con este youtuber se encuentran la diversidad de clases gratuitas para novatos y expertos. Entre las ventajas de estar suscrito a su canal de YouTube existe el boletín informativo donde Antonio envía por email notificaciones y recursos gratuitos que permiten a aquellos editores de vídeos enriquecerse y conocer funcionalidades útiles para sus proyectos.

Aprender a editar vídeos ahora es más sencillo a través de los cursos y tutoriales de Antonio Escudero en su canal Edítalo Pro. Las herramientas, consejos y trucos que este ofrece permitirán desarrollar excelentes ediciones de vídeo para usarlas en el mundo audiovisual y en las redes sociales.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.