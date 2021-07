Casaktua ofrece cerca de mil garajes con rebajas de hasta el 70% Comunicae

jueves, 22 de julio de 2021, 17:15 h (CET) La campaña del portal inmobiliario incluye garajes con un precio medio de 3.800 euros y un descuento del 30% de media La rentabilidad de invertir en la compra de una plaza de garaje no ha dejado de crecer en los últimos años. La razón es que cada vez hay más aparcamientos supeditados a los sistemas de estacionamiento regulados, las restricciones de aparcar en los centros urbanos de las ciudades son mayores y, ahora mismo, hay más uso del vehículo privado a raíz de la crisis sanitaria y el auge del teletrabajo, lo que ha provocado un incremento en el alquiler de estos activos.

Este contexto ha llevado a que, junto a la rentabilidad, situada ahora mismo en aproximadamente el 7%, también se haya incrementado el interés del pequeño ahorrador por adquirirlos y obtener unos ingresos extra a través del arrendamiento, especialmente en el último año. Fruto de este auge, y con el objetivo de ofrecer la posibilidad de acceder a todas las ventajas que supone la inversión en este tipo de activos, el portal inmobiliario Casaktua.com ha lanzado una campaña compuesta por casi un millar de garajes rebajados hasta un 70%.

Y es que, junto a las ya mencionadas oportunidades actuales que ofrece el sector, también hay que tener en cuenta que disfrutar de la propiedad de un garaje tiene unos escasos gastos de mantenimiento, siempre tendrá una demanda de alquiler (sobre todo, si se elige una buena ubicación), la ley es mucho más flexible para este tipo de arrendamientos (no están sujetos a la Ley de Arrendamientos Urbanos) y, en caso de ser necesario, será mucho más fácil y rápido vender este activo y convertirlo, de nuevo, en dinero en efectivo.

Además, lo más importante: su inversión inicial es mucho menor respecto a la de otro tipo de inmuebles por las interesantes oportunidades que presenta el mercado, siendo innecesario en muchos casos recurrir a financiación bancaria y dando la oportunidad de diversificar e invertir también en otras fuentes de rentabilidad.

En este sentido, la promoción de Casaktua.com incluye 850 garajes con un precio medio de 3.800 euros. Estos inmuebles, con un descuento del 30% de media, se encuentran distribuidos por toda España, especialmente en las comunidades de Andalucía (180 activos), Castilla-La Mancha (150), Comunidad de Madrid (130), Aragón (120), La Rioja (110), Comunidad Valenciana (80) y Cataluña (60).

En cuanto al porcentaje medio de descuento, las regiones con mayores rebajas serían La Rioja (-36%), Andalucía (-35%), Cataluña (-34%) y Comunidad Valenciana (-32%).

