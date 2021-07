DSD de Luxe: productos para el cabello formulados por expertos en tricología Emprendedores de Hoy

Realizar los cuidados adecuados es necesario para lucir una melena radiante y sana. Hay algunos factores que contribuyen a la caída y opacidad del cabello, como el secador, la plancha, la exposición a químicos, la falta de higiene e hidratación, entre otros.

Para recuperarlo, es indispensable apelar a terapias capilares de calidad. En este sentido, DSD de Luxe es un reconocido laboratorio en España que elabora extraordinarios productos para el cabello basándose en la biotecnología. Detrás de la fabricación de los mismos, está un equipo de especialistas en tricología con más de tres décadas de experiencia que se dedican a crear las mejores fórmulas para el bienestar del pelo y el cuero cabelludo.

Productos elaborados con fórmulas propias e innovadoras DSD de Luxe nació con el objetivo de suministrar tanto a hombres como a mujeres productos para el cabello de calidad aplicando la tricología, una rama de la medicina que estudia en profundidad todo lo relacionado con el pelo y el cuero cabelludo.

Las terapias para el cuidado capilar que fabrica este laboratorio están elaboradas con fórmulas propias e innovadoras científicamente comprobadas y testadas. Además, están enriquecidas con ingredientes activos de última generación.

De la mano de la ciencia moderna, DSD de Luxe ha dado definitivamente con los productos para el pelo más efectivos y que han logrado satisfacer cada una de las necesidades de los consumidores.

Los expertos en tricología del reconocido laboratorio han creado fórmulas para la limpieza profunda del cabello, la hidratación, pero también para tratar afecciones del cuero cabelludo como picor, caspa, dermatitis seborreica, entre muchas otras.

Los mejores productos para el pelo, según los especialistas de DSD de Luxe Los especialistas de DSD de Luxe aseguran que todos sus productos para el pelo son 100% efectivos y eficaces y que cada línea está destinada para fines diferentes.

Classic Line es ideal para detener la caída del cabello y estimular su crecimiento, eliminar la grasa y la caspa y restaurar la estructura de la fibra capilar.

Por su parte, la línea Medline Organic está indicada para personas con cuero cabelludo sensible y delicado, pero también evita que el pelo se caiga y permite que crezca aceleradamente y de una forma saludable.

La gama de productos de Opium Line está elaborada con ingredientes como la placenta, cafeína, niacinamida y extracto de sabal y de amapola, todos ellos estimulantes del riego sanguíneo local. Además, aportan nutrientes para darle fortaleza y vida al cabello.

Para ver la mejoría del estado del cabello, es necesario utilizar entre sí todos los productos de cada línea y aplicarlos como indican los expertos de DSD de Luxe en la página web.

¿El bótox capilar ayuda a obtener una mejor apariencia capilar? En DSD de Luxe explican que el bótox capilar ciertamente mejora la apariencia capilar, le da brillo al cabello, lo hidrata, lo regenera y lo rejuvenece.

El champú Botox Like Hair Therapy De Luxe, el bálsamo Botox Like Hair Therapy De Luxe y todos los productos de este laboratorio son excepcionales para el cuidado del cabello y el cuero cabelludo.

Para más información sobre DSD de Luxe, los usuarios encontrarán todos los detalles sobre los diferentes productos en su página web.

