Ewent recomienda el aspirador para coche con desinfección por ozono

jueves, 22 de julio de 2021, 16:20 h (CET) Además de ser un potente aspirador con el que limpiar cada rincón del interior del vehículo, el EW2400 purifica el aire y elimina virus y gérmenes gracias a su generador de ozono incorporado Con la limpieza y la salud no hay medias tintas, todo el mundo quiere que los espacios en los que están estén limpios, y además, sean saludables. Por eso, Ewent presenta el EW2400, un potente aspirador para el coche con purificador y desinfección por ozono.

El EW2400 es un aspirador de mano inalámbrico dos en uno. Con él se puede aspirar todos los rincones del vehículo, incluso esos espacios tan difíciles de acceder en los que siempre se arrincona polvo que resulta tan engorroso sacar. Y para poder acceder a estos recovecos, se ha provisto al aspirador de tres boquillas de succión que complementan el conjunto, una de succión normal con depósito, una específica para las esquinas y otra con cepillo, ideal para la limpieza de la tapicería. Gracias a sus 80 vatios de potencia, la succión que ejerce sobre la suciedad acumulada es suficientemente fuerte para no tener que pasar dos veces por el mismo sitio, ahorrando así en tiempo de trabajo y en tiempo de consumo de batería, lo que permite ser uno de los aspiradores para el coche más efectivos del mercado.

Pero el detalle más especial de este aspirador es la incorporación de un purificador de aire por ozono, con el que se desinfecta y esteriliza el aire, perfecto para aquellas personas con alergias al polvo y al polen. Con el EW2400 se consigue un ambiente purificado, ya que este reduce considerablemente la concentración de partículas y gérmenes en el ambiente, con una efectividad igual o superior al 95%.

Este aspirador de mano funciona con un filtro HEPA que se puede lavar y reutilizar. Gracias a este filtro, las partículas del aire son atrapadas entre sus fibras, incluso las de pequeño tamaño, evitando tanto la propagación tanto de virus como de bacterias, dejando el aire limpio y en perfectas condiciones para aquellos que tengan algún problema de alergias.

El tiempo de carga del EW2400 es muy corto, basta con conectarlo dos horas y media para conseguir una carga completa. Se carga mediante USB, que puede conectarse tanto en el coche como en la pared. Con una carga completa de batería, se consigue una autonomía de entre dieciocho y veinte minutos, un tiempo más que suficiente para realizar la completa aspiración del coche.

Limpiar el coche no va a volver a ser una faena tediosa gracias a la potencia del aspirador, a su tiempo de autonomía y a su desinfección por ozono.

