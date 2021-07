Shukran Foods se posiciona como la marca con mayor tasa de crecimiento en la categoría de Hummus y Mutabal Comunicae

jueves, 22 de julio de 2021, 16:28 h (CET) Según datos de Nielsen, las ventas de hummus de Shukran Foods han irrumpido en el mercado de manera formidable, llegando a ocupar la primera posición en venta como marca de fabricante en el canal de hipermercados Según datos de la consultora Nielsen, el mercado del hummus no ha parado de crecer en los últimos años y las previsiones apuntan a que seguirá al alza en el futuro. En este sentido, las cifras de la compañía muestran como el consumo de hummus ha crecido en España en el último año por encima del 10%.

En este escenario, los hummus de Shukran Foods han ido cobrando protagonismo en la cuota de mercado y se sitúan como una de las opciones preferidas por los consumidores a la hora de decantarse por este producto. Según el último informe elaborado por Nielsen, las ventas de hummus de Shukran han irrumpido en el mercado con fuerza: “hemos pasado de no tener una referencia de hummus tradicional a ser a inicios de junio la marca de fabricante líder en el segmento de grandes superficies, nos referimos a hipermercados, y seguimos creciendo de forma notable en el resto de canales de venta” explica Patricia Gallego, CEO de Shukran Foods.

Además, según el citado informe, Shukran se posiciona como la marca de fabricante con mayor tasa de crecimiento en 2021, tanto en MDD (marca de distribución), como en MDF (marca de fabricante). Este buen comportamiento de los productos de la compañía en la categoría de hummus, también se reproduce en la familia de la berenjena asada, en concreto en la referencia de Mutabal.

Gallego, afirma que tras estos buenos datos hay un factor clave: el cambio en los hábitos de alimentación de los consumidores. “El consumo de hummus se ha disparado a nivel mundial, pero en España aún nos queda un largo camino por recorrer. Los consumidores han cambiado sus hábitos de alimentación, buscan comida más saludable porque quieren cuidarse y el hummus es el alimento que contribuye a calmar el apetito sin necesidad de recurrir a productos más procesados o grasos. Es la opción saludable para aquellas personas preocupadas por un estilo de vida sano”.

Desde sus inicios, Shukran Foods ha apostado por elaborar sus productos con ingredientes cien por cien naturales, de máxima calidad y de origen español. Además, los productos de Shukran no contienen aditivos ni conservantes. Entre sus lanzamientos figuran el hummus tradicional y el mutabal con la colaboración del nutricionista Carlos Ríos.

Actualmente, los productos de Shukran Foods está presente en más de mil puntos de venta y se pueden encontrar en Carrefour, Alcampo, El Corte Inglés, Supersol, Sabeco, Makro, Uvesco-BM, Alimerka, Froiz, Euromadi e Hiper Manacor. Próximamente, la compañía distribuirá también sus hummus a través de Amazon Fresh.

Este 2021, Shukran lanzará una importante novedad en el último trimestre del año “nuestro equipo de I+D está trabajando duramente este ejercicio para crear nuevos productos para ese consumidor que busca una alimentación saludable, equilibrada y además quiere permitirse un capricho. Esperamos sorprender al mercado”, explica Patricia Gallego.

Sobre Shukran

La compañía es una empresa de referencia en el sector de la alimentación, especializada en la elaboración de hummus. Shukran comercializa distintos productos como hummus, cremas y salsas. Los productos y recetas que completan la oferta de Shukran son elaborados en un obrador propio de 1000 metros cuadrados, en el que se combina la última tecnología con el trabajo artesano. Actualmente, sus productos se distribuyen en más de mil puntos de venta. http://shukrangroup.com/

